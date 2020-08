El Govern cerrará los prostíbulos de Balears

El Govern cerrará los prostíbulos de Baleares. Así lo ha anunciado este viernes la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, tras conocer la decisión del Ministerio de Igualdad.

Gómez ha explicado que la Abogacía de la Comunitat está trabajando en este asunto. En este sentido, ha avanzado que consideran que los más adecuado sería aprobar una instrucción para poder cerrarlos.

Por ello, se prevé que los servicios jurídicos de la CAIB trabajen en este asunto durante el fin de semana, con la finalidad de que pueda ser aprobada la próxima semana y proceder al cierre de estos locales.

La titular de Salut ha recordado que Baleares fue pionera en prohibir el ocio nocturno, con la finalidad de evitar la propagación de la COVID-19.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

«Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio», ha manifestado la ministra.