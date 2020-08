El Govern advierte que habrá más restricciones si continúa este ritmo de contagios. Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, que ha informado que este fin de semana se ha producido un repunte de ingresos y Baleares ya vive su segunda oleada.

«En función de cómo nos portemos, veremos decisiones en los próximos días. No estamos en una situación crítica del sistema sanitario y no queremos llegar», ha manifestado. Algunas de las medidas que se podrían adoptar son similares a las de Cataluña, aunque aún no se ha decidido nada aún.

Arranz ha manifestado que las restricciones que se están valorando son ampliaciones de las que ya están en marcha, tales como restricciones más concretas de aforos, que ya estuvieron en vigor en diferentes fases del confinamiento.

Arranz ha justificado que no se aprueben nuevas restricciones de manera inmediata porque hay que esperar 14 días para saber cómo el coronavirus responde a las restricciones adoptadas con anterioridad.

Mascarilla en las terrazas, salvo para consumir

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas ha explicado que este lunes por la mañana ha comprobado que había personas en una terraza y le ha llamado la atención que llevan más de media hora sin mascarilla, «tomando las consumiciones de forma lenta. Cuando uno está en una terraza debe ponerse la mascarilla si tiene previsto estar más tiempo». También ha pedido que en las reuniones familiares o de amigos haya pocas personas. A los jóvenes que hacen actividades de riesgo (compartir bebidas, no respetar la distancia...) les ha advertido que los asintomáticos son responsables de la transmisión comunitaria que tenemos. «La transmisión comunitaria, cada vez tenemos más PCR positivo, de forma clara, lenta, pero ascendente».

Arranz ha precisado que no recomienda hacer una limitación de la movilidad, sino adoptar las medidas necesarias para evitar contagios. En este sentido, ha insistido en la necesidad de cumplir las recomendaciones al máximo. «En este momento no pasar por prohibir ir a terrazas, sino por hacer las cosas bien».

En este punto, ha aclarado que no se responsabiliza a la población de o haber actuado bien y lo ha limitado a las que no lo hacen bien de forma correcta. Ha eludido la pregunta de si el Govern ha realizado alguna cosa mal.