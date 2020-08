El Govern prohíbe encuentros de más de 10 personas, amplía el uso de mascarilla y cerrará las playas por la noche

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado que se prohíben los encuentros de más de10 personas en todos los ámbitos, se amplía el uso de la mascarilla y y se cerrarán las playas y los parques municipales por la noche.

Además, no se podrá comer en en los espacios públicos y transportes públicos; se amplía la prohibición de fumar en la vía pública en todos los espacios libres de uso público; y se reducen los aforos a la mitad en los mercados, en las bodas, en los entierros.

En el caso concreto de las mascarillas, pasarán a ser obligatorias en todos los centros de trabajo -salvo excepciones como los espacios libres-, en los centros deportivos interiores y culturales, y en los paseos marítimos. Además, se recomienda que las visitas que acuden a los domicilios también lleven la mascarilla.

Armengol ha recordado que la semana pasada se aprobaron restricciones en el ocio, que se prorrogan. Además ha explicado que este viernes aprobarán una nueva resolución con más restricciones para evitar el foco de contagios y poder empezar el curso el día 10 de septiembre. La resolución será para 15 días y se irán evaluando las medidas. En este sentido, ha avanzado que están estudiando la aprobación de restricciones de movilidad, que podrían aprobarse con las herramientas que tiene la CAIB.

Preguntada por los confinamientos selectivos, la presidenta ha respondido que van tomando las medidas más adecuadas en cada momento y ha puesto como ejemplo que por ello esta semana se aumentarán las restricciones, aunque siguen estudiando nuevas medidas que tienen que ver con la movilidad; podría reducirse a espacios concretos.

«Nos enfrentamos a este inicio del curso escolar y hemos de tomar medidas más restrictivas», ha manifestado. Armengol ha argumentado que la pandemia ha empeorado y que se ha producido un aumento de casos positivos muy importantes en los últimos días, «hay una segunda oleada que se debe afrontar desde el rigor y la responsabilidad social». En este punto, ha expresado su preocupación.

Aunque ha precisado que la mayoría de casos son leves o asintomáticos, ha advertido que estas personas contagian a otras personas más vulnerables. «Hemos de autoprotegernos para poder proteger a los nuestros», ha reivindicado. En este punto, ha señalado que es consciente de los sacrificios que están realizando los ciudadanos, pero ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha explicado que en los últimos 2-3 días observan una estabilidad en los casos -250-260-, aunque sigue siendo elevada; la semana pasada fueron unos 300. La tasa de positividad se mantiene en torno al 10 %, en marzo-abril era del 1,3 %. Ahora hay mucha más gente joven y asintomáticos. No obstante, ha aclarado que es muy pronto para decir que la situación se ha estabilizado y ha recordado la curva en forma de sierra que sube y baja.

Este miércoles hay 253 personas ingresadas, 39 en la UCI; se trata de 11 ingresos más, dos más en la UCI. Aunque hay capacidad de incremento (300 plazas de UCI), la consellera de Salut ha insistido en la necesidad de tomar medidas. Por ello, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos a los que se les indica un aislamiento.

Gómez ha avanzado que la previsión es que esta semana sigan aumentando los ingresos hospitalarios, también en la UCI, porque las medidas tardan unos 14 días en hacer efecto.

En relación a Atención Primaria ha explicado que el traslado de la central de rastreadores a Can Valero ha supuesto un alivio, ya que los centros de salud pueden dedicarse a sus pacientes. Además, se pondrá en marcha un nuevo número de teléfono; para atenderlo se han contratado a 15 técnicos de emergencia; aún no se ha facilitado el número de teléfono.

La consellera ha recordado que se aconseja realizar el mínimo de eventos sociales porque es de donde proceden más casos positivos.

Armengol y Gómez, se han reunido previamente con los presidentes de los consells insulars, con el presidente de la FELIB, Antoni Salas, y con el alcalde de Palma, José Hila, para abordar los temas relacionados con el control de la pandemia. También han estado presentes la investigadora Margalida Frontera y el gerente de l’IBASSAL, Rubén Castro.

El anuncio de Armengol se produce después de que este martes se notificasen 908 nuevos contagios y los expertos hayan recomendado confinamientos.

Preguntada por la posibilidad de solicitar el estado de alarma, Armengol ha respondido que estudian todas las propuestas del Gobierno de España. En relación a la situación jurídica, ha argumentado que las decisiones se han tomado de acuerdo con el resto de instituciones, los agentes sociales y económicos, así como que todas las resoluciones han sido ratificadas por los juzgados. Por ello, no ve necesario solicitar el estado de alarma.

Respecto a los rastreadores, ha precisado que no se ha rechazado la propuesta sino que se está estudiando; ha recordado que Baleares necesita más Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para hacer rastreo y controlar a los que no cumplen el aislamiento. No obstante, ha recordado que se han contratado a 900 rastreadores y se está formando a 200 más.

La presidenta ha aclarado que en ningún caso ha trasladado la responsabilidad a la ciudadanía, la ha asumido ella, pero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía porque considera que hay una relación, especialmente en los entornos de más confianza. Además, ha recordado que ahora, a diferencia de mayo, se está buscando a los asintomáticos porque pueden contagiar. En este punto, ha insistido en la necesidad de utilizar la mascarilla y guardar la distancia de seguridad.

Sí ha reconocido que uno de sus errores ha sido no haber sido capaz de llegar a toda la población para explicar estas medidas de precaución para evitar contagios. También ha reconocido que la segunda oleada se esperaba en octubre y ha llegado en agosto.

Armengol ha precisado que está dispuesta a comparecer en el Parlament y lo hará cuando se lo indiquen.