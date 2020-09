La Fiscalía de Menores decidirá si lleva a la vía penal los absentismos al colegio. Así lo ha anunciado este miércoles el conseller d'educació, Martí March, durante la rueda de prensa sobre el inicio del curso escolar.

March ha recordado que la educación infantil no es obligatoria, pero ha precisado que es prácticamente universal; sí es obligatoria desde los 6 a los 16 años. En este punto, ha precisado que si un padre no lleva a su hijo al colegio «no hay ningún tipo de problema». No obstante, ha advertido que si hay un absentismo superior al de otros años, intervendrá Inspección Educativa y si no va bien se enviará a la Fiscalía de Menores para que tome la decisión oportuna».

En primer lugar llamará el tutor a los padres para conocer los motivos de la ausencia del alumnos, posteriormente el equipo directivo del centro, el Policía Tutor... «El tema penal debe ser el último, pero debe ser la Fiscalía de Menores quien tome la decisión definitiva», ha declarado March. Por ello ha instado a los padres a llevar a sus hijos al colegio.

El titular d'Educació ha señalado que comprende los temores que puedan tener los padres a que sus hijos se contagien en los centro educativos, pero ha reiterado que las familias tienen la obligación de hacerlo».

En el caso de los alumnos con problemas de salud, tendrá que ser la Conselleria de Salut la que lo acredite y recomiende si el alumno debe o no acudir al centro. El conseller d'educació ha señalado que en cada caso se tendrá que buscar una respuesta pedagógica para suplir la ausencia al colegio. Educació ha señalado que en Baleares hay muy pocos alumnos con problemas de salud muy graves a los que se les recomiende no acudir al colegio.

March ha insistido en que los centros educativos son entornos seguros y ha pedido colaboración a los padres y a toda la comunidad educativa para poder garantizar la seguridad y evitar contagios de COVID-19.