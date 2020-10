El proyecto menorquín REM Experience, premio Connect'Up Start 2020

Connect’Up 2020 ya tiene su ganador Start. Este viernes, la Fàbrica Ramis de Inca acogió la final de Connect’Up 2020 Start para proyectos en fase semilla o empresas con menos de tres años de antigüedad. Desde su concepción en 2018, Connect’Up incentiva la innovación en Baleares. Así se creó la alianza entre el Grup Serra y CaixaBank, el uno como organizador y el otro como patrocinador de un concurso de emprendeduría.

Andreu Florit y Rafael Rafi se alzaron como ganadores con su proyecto Rem Experience un estudio de aplicaciones 3D, enfocadas al campo de realidad virtual, aumentada y web. El proyecto nace con el objetivo de utilizar los nuevos lenguajes comunicativos y aplicaciones que ofrecen las nuevas tecnologías y aplicarlos en los ámbitos de la cultura, educación e investigación. La finalidad de este proyecto es difundir y acercar el patrimonio histórico de manera innovadora e interactiva. Por otro lado, ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje educativos por la gamificación y aplicaciones virtuales.

A la izquierda, Hotelbreak. A la derecha, REM experience.

Escenario

La periodista Eli Moll fue la encargada de presentar el acto de clausura de Connect’Up Start 2020. Tras dar una cálida bienvenida, le pasó el testigo a Carmen Serra, presidenta del Grup Serra que señaló: «Gracias a CaixaBank por su patrocinio e implicación desde 2018. Gracias a los colaboradores por sus ideas, experiencias y aportaciones y gracias a todos los que hacen posible que Connect’Up siga adelante un año más».

María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank, sostuvo por su parte: «Este año Connect’Up ha crecido mucho y hay que estar muy orgullosos. El año que viene se tiene que estirar más, ya que somos un territorio valiente y emprendedor».

Los finalistas solo tuvieron tres minutos para defender sus proyectos ante el jurado pero también ante los colaboradores y patrocinadores que han hecho posible llevar a cabo esta tercera edición. Y aunque los nervios eran palpables en algunos, no hicieron mella en los participantes que tras un duro mes de formaciones han perfilado los proyectos para su presentación.

Imagen de grupo en la Fàbrica Ramis de Inca.

El segundo premio fue para la startup Hotelbreak, que ha desarrollado un portal con todos estos servicios gracias al empuje de Cristian Alcoba y Maxime Renaudin. El tercer premio fue para Nereidas: marine regeneration, un proyecto de Marc MasMiquel, que no pudo asistir al acto. Su proyecto permite devolver la biodiversidad marina en puertos comerciales y deportivos mediante arrecifes artificiales fabricados con un proceso de impresión 3D (introduciendo polímeros reciclados y biochar (carbón vegetal) proveniente de materia orgánica Que no fuesen los ganadores no significa que no brillase el talento en el resto de los otros doce finalistas. Han destacado proyectos con un importante cariz en transformación digital, aquellos que pretenden cambiar la cultura y los que abogan por la puesta en marcha de negocios que han sabido encontrar una brecha de negocio.

Acaba Connect’Up 2020 Start y llega ahora el turno de Connect’Up Grow.