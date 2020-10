Alud de demandas si Salut no amplía el plus de carrera a todos los interinos

Más de mil empleados interinos de la sanidad pública esperaban ver reflejadas en sus nóminas de septiembre el plus de carrera profesional que los equiparaba al del personal fijo después de que la justicia les reconociera este derecho. Pero no todos han cobrado, o no la cantidad completa. Si a esto se le añade el hecho de que no hay visos de hacer extensivas las sentencias firmes al resto de profesionales temporales del IB-Salut, se explica que los diferentes sindicatos sanitarios estén movilizando nuevos recursos administrativos o demandas judiciales por cada persona a la que no se equiparen sus derechos.

«Tomaremos medidas hasta que se abone lo adeudado a todos y eso incluye presentar más demandas», explica el secretario general del sindicato de enfermería SATSE, Jorge Tera. «Estamos avisando para que aporten documentación y reclamar por vía judicial si la negociación no prospera», añade.

En el caso de las enfermeras se interpusieron hasta tres demandas judiciales que afectaban a un total de 750 profesionales, fisioterapeutas incluidos. Una vez terminado el recorrido judicial «pedimos una ejecución forzosa y la comunidad comunicó que las abonaría en septiembre», explica Tera. Pero el pasado mes sólo tenían la notificación de una de las sentencias y ahora «quedan unos 600 por cobrar porque faltaba una diligencia del juzgado».

Mientras se demoran los plazos, el SATSE avisa de que las sentencias reconocen el plus con cuatro años, máximo, de periodo de retroactivo, que se podría ir perdiendo.

Por su parte, la mayoría de los médicos que demandaron sí han cobrado el complemento de carrera, excepto los intereses, «por una metodología de pago, pero se hará», explica el presidente del Simebal, Miguel Lázaro.

La sentencia afecta a unos 335 facultativos interinos, aunque «tenemos tres demandas más: otra de 245 médicos que está en vía judicial, una segunda con 75 más que está en instancia administrativa y preparamos la tercera con aquellos que se han dado cuenta de que no se les equiparará el plus si no es por esta vía», explica. Simebal estima que quedan un centenar de médicos temporales que podrían beneficiarse de esta equiparación y está haciendo su cuarta campaña informativa. «Todas estas sentencias se han vuelto firmes gracias a la que inició UGT en los Serveis Generals», explica su secretario general, Miguel Ángel Romero, quien confirma que si bien para este colectivo sí se negocia hacer extensivo el plus a todos los interinos, de Salut no se sabe nada.

UGT presentó una demanda para 31 categorías profesionales sanitarias diferentes con la intención de que, al verse reconocido el derecho, se extendieran al resto de trabajadores. Como parece que ésta es una vía muerta, UGT les recuerda a todos los afiliados que tienen ese derecho y ofrece la ayuda de servicios jurídicos les ayuda. «Cerca de un millar de personas ya se han interesado», advierte.