Las aerolíneas anuncian un bajón del 80 % de las reservas para Navidad

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), en la que están englobadas las aerolíneas españolas y europeas que operan con Mallorca y resto de islas, anuncia un bajón del 80 % de las reservas para la campaña de Navidad, por el impacto negativo que está teniendo la pandemia en todos los mercados emisores.

La patronal ALA, que preside Javier Gándara, señala que «las compañías están percibiendo un descenso como consecuencia de la incertidumbre y desconfianza que genera la crisis de la COVID-19 en los consumidores».

Un factor que retrae la venta de reservas son las nuevas restricciones a la movilidad aprobadas por toda Europa. «Esta coyuntura tan cambiante provocan que las aerolíneas se vean obligadas a cambiar su programación o cancelen vuelos por la baja demanda. Las reservas se hacen ahora unos días antes del viaje y ello supone un problema logístico para las empresas», apuntan desde ALA.

PIMEM

El presidente de la PIMEM, Jordi Mora, constata el pesimismo de las aerolíneas y del sector turístico de Mallorca y resto de islas.

«Es algo que estamos comprobando en las últimas semanas, porque la incertidumbre generalizada existente por la actual coyuntura sanitaria, no es la mejor vía para tranquilizar a los mercados emisores y a los consumidores», señala Mora.

La patronal empresarial mallorquina, a través de sus sectoriales, inciden en una cuestión vital: «No hay reservas ni entradas y todo ello se debe a la falta de confianza. Hasta que no se arregle o haya una solución sanitaria para contrarrestar el coronavirus, la industria turística balear se verá afectada negativamente, principalmente porque no hay interés por viajar a los destinos vacacionales», puntualiza el presidente de PIMEM.

Una cuestión en la que coinciden hoteleros, restauradores, comercios, transportistas, rent a car, navieras y oferta complementaria de la Isla, según Mora, «es que no se trata ya una cuestión de precio, porque la demanda ya no se mueve por ofertas sino que no viaja por un problema de seguridad».

En estos momentos, según las asociaciones empresariales, «el pesimismo es generalizado y no hay nada que haga cambiar este sentir. Hay mucha preocupación por esta coyuntura».

Fin de semana con 725 movimientos

El aeropuerto de Palma registrará este fin de semana, entre ayer y el lunes, un total de 725 movimientos de aviones. Esta cifra es la que registraba en un solo día en cualquier fin de semana de octubre el pasado año. La evolución cada vez es más negativa en Son Sant Joan.