El Govern adelanta el toque de queda a las 22:00 horas en Eivissa

El Govern ha decidido adelantar el toque de queda a las 22:00 horas en Eivissa; durará hasta las 6:00 horas y entrará en vigor este próximo viernes y tendrá una vigencia de 15 días. Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Presidència, Pilar Costa, que ha recordado que hay causas justificadas que permiten exceder este horario (trabajo, asistencia a centros educativos...).

Por tanto, los establecimientos de restauración también tendrán que cerrar a esta hora. Además, están cerrados los interiores de los bares y restaurantes, excepto para la actividad de comida para llevar (take away); una medida que también se aplica en Manacor. En los espacios exteriores, los establecimientos que ejerzan la actividad de restaurante o de bar-cafetería tienen que limitar la capacidad al 50 %. La disposición física de las mesas o agrupaciones de mesas tiene que garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio.La ocupación máxima es de seis personas por mesa o agrupación de mesas

En los velatorios y entierros pueden participar un máximo de 15 personas. En las reuniones que concentren hasta seis personas en espacios públicos no se permite el consumo de alimentos ni de bebidas. Se recomienda evitar reuniones con personas ajenas al núcleo de convivencia.

No se prohíbe la movilidad en la Isla y el puerto y aeropuerto se mantienen abiertos, ha precisado. No obstante, el Govern no descarta tener que hacerlo en un futuro si no se reducen los contagios.

Costa ha justificado las nuevas restricciones porque la incidencia acumulada de Ibiza en siete días es de 273, 81 casos positivos por cada 100.000 habitantes, cuatro veces más de lo que marca la OMS, y la tasa de positividad en siete días es de 14,33 %. «Los datos no van bien», ha señalado Costa. Además, ha destacado el brote de la residencia Reina Sofía y ha anunciado que Salut ha decidido intervenirla.

La consellera de Presidència ha precisado que también se han tenido en cuenta otros factores, como que los contagios están aumentando -la incidencia acumulada se ha duplicado en los últimos 14 días- o que la presión hospitalaria está al alza; se ha incrementado un 35 % el número de pacientes ingresados por la COVID-19 en el Hospital Can Misses.

Además, ha hecho especial hincapié en la necesidad de tomar todas las medidas de protección y seguridad necesarias, al tiempo que ha advertido que en esta segunda ola de la pandemia los contagios se propagan muy rápido.

La directora general de Salut Pública, Maria Anònia Font, ha explicado que «cuando la situación es tan preocupante» pasa a serlo más aún cuando afecta a los mayores. En este sentido, ha expresado su preocupación por el centro de Can Blai y la residencia de la tercera edad Reina Sofía.

Costa ha estado acompañada por el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; la directora general de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum, Maria Antònia Font; y los alcaldes de Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu y Sant Joan de Labritja.

La consellera ha explicado que en las últimas 48 horas se han mantenido diferentes reuniones con los afectados para «poner sobre la mesa la situación epidemiológica de Ibiza, que no es buena, es preocupante». En este sentido, ha agradecido la colaboración institucional, por parte de los diferentes partidos que gobiernan en las instituciones.