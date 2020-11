Podemos critica que no se suprima el plus a los cargos de las otras islas

Fuentes de Podemos han mostrado este martes su malestar por la no supresión del plus de 22.000 euros de residencia a los altos cargos del Govern de otras islas y solo se suprima a los que vienen de la Península y, así, según aseguran, lo trasladaron al resto de socios del Pacte en el Consell de Govern de este lunes.

Después de que las cuentas públicas autonómicas del próximo año incluyan este plus para los cargos de las otras islas de Baleares que no son la sede del Govern -eliminando el suplemento para los cargos de la Península-, fuentes de Podemos han defendido que este plus se elimine «para todo el mundo».

«Creemos que se debe suprimir ese suplemento para todo el mundo», ha argumentado Podemos que, en caso de no eliminarse, reclama «seguir las recomendaciones de la oficina anticorrupción: fiscalizarlo y rebajarlo a la mitad». «Esta rebaja y fiscalización coincide con lo que decidió nuestro Consejo Ciudadano en diciembre del año pasado. Pero no ha habido acuerdo entre los socios del pacto», han defendido desde Podemos.

Finalmente, han incidido en que sus socios del Govern saben que actualmente tienen su voto en contra al artículo 16. «Si están dispuestos a adaptarlo a algo más cercano a nuestra propuesta en línea de lo recomendado por la oficina anticorrupción, lo estudiaremos, pero a día de hoy nuestro voto será en contra», han concluido.