El Govern cerraría puertos y aeropuertos antes de un confinamiento domiciliario

Balears cerraría puertos y aeropuertos antes de un confinamiento domiciliario. Así lo ha manifestado este miércoles el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz.

«En el caso de Balears no la tenemos sobre la mesa, porque la incidencia es de las más bajas de España. Además, somos un archipiélago y antes se podrían tomar otras medidas como cerrar los aeropuertos», ha manifestado. También cree que las medidas que están en marcha están dando resultados, aunque lentos. «No creo que el confinamiento domiciliario sea una opción en estos momentos», ha reiterado.

Además, ha manifestado que «no cree que haya sorpresas y no tiene ninguna información que le haga pensar que de forma inmediata vayamos a entrar en un confinamiento domiciliario».

Preguntado por si está sobre la mesa el cierre de puertos y aeropuertos para los puentes y Navidad, Arranz ha reconocido que se lo han planteado, pero de momento no lo han visto necesario.

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas ha señalado que si en gran parte de la Península no hubiese confinamientos perimetrales, probablemente se tendrían que haber cerrado los puertos y aeropuertos de las Islas para evitar que personas infectadas lleguen a las Islas. No obstante, ha reconocido que en el Puente han llegado a Baleares personas contagiadas de la Península. «Durante estos días hemos tenido casos de gente que ha llegado desde Madrid y han dado positivo aquí». En este punto, ha precisado que este es un foco de contagios mayor que el de las pateras o el de los «pocos turistas» que vienen a las Islas.

Arranz le ha dado la razón a Joan Carles March, que en una entrevista a este diario ha señalado la necesidad de aprobar nuevas restricciones. Arranz ha añadido que se deberían revisar todas las medidas, porque algunas se podrían levantar. En este sentido, ha avanzado que probablemente este viernes se dará a conocer una revisión de las restricciones en vigor y no se descarta que pueda haber otras nuevas.

Sube la incidencia en Balears

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas ha asegurado este miércoles que ha subido la incidencia en todas las Islas, aunque no es tan rápido como hace dos semanas. «Va en aumento, pero no rápidamente». No obstante, ha precisado que en Menorca está disminuyendo; y en Ibiza, que aún está en crecimiento positivo, podría empezar a bajar en las próximas semanas.

«Los casos aún están aumentando, seguimos en una situación crítica porque estamos en una situación inestable, aunque esta ralentización podría provocar un descenso en las próximas semanas».

Arranz ha precisado que la incidencia acumulada en Balears durante los últimos 14 días es de 253,51 casos por cada 100.000 habitantes. Además, ha añadido que el 6,4 % de las PCR realizadas han sido positivas.