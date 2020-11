Las cifras del coronavirus en Balears del 8 de noviembre

“De tot el que encarna Trump, el més tòxic i destructiu és la manera com exhibeix sense cap escrúpol -a diari- un menyspreu sistemàtic per la veritat” ha escrit Francesc-Marc Álvaro a “La Vanguardia”. Però el més problemàtic és que Donald Trump no és una excepció en la política del món d’avui, encara que és, amb […]