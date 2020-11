Company insiste en pedir que el Govern reduzca un 30 % sus altos cargos

El portavoz del grupo parlamentario popular, Biel Company, ha vuelto a pedir este lunes que el Govern reduzca en un 30 % sus altos cargos y asesores, en la misma medida que prevé que caiga el Producto Interior Bruto.

Company ha defendido en una rueda de prensa en el Parlament la enmienda a la totalidad del PP al anteproyecto de presupuestos para la comunidad autónoma de 2021, que se debate este martes y que ha justificado porque considera que esas cuentas autonómicas ya empiezan desequilibradas y «con ingresos ficticios».

Ha puesto como ejemplo que incluyen 60 millones del convenio de carreteras que el Gobierno central, que es el que debe aportarlos, no tiene presupuestados, así como fondos europeos que no están confirmados y no se sabe cuándo ni en qué cantidad llegarán, por lo que ha criticado que «es una aventura incluirlos».

Sobre los ingresos por impuestos cedidos, Company considera que los datos están basados «en otros momentos en los que había ingresos pero no tienen en cuenta la gran caída del PIB para 2020 y 21 admitido por el propio Govern».

Ha criticado sobre todo que el anteproyecto de presupuestos no incluye «ningún sacrificio de la administración», que está sobredimensionada y cuando la presidenta Francina Armengol ha duplicado sus altos cargos en una legislatura.

«Lo que tiene que haber es una reducción del Govern, que tiene el doble de altos cargos y asesores, y tendría que haber una reducción ahora que cae un 30 % el Producto Interior Bruto. El primer debate que ha de haber ese este», ha subrayado.

Ha rechazado que los presupuestos no reduzcan no reducen la presión fiscal a los ciudadanos y tengan «un gasto desbocado», de manera que «más que expansivos son explosivos».

Company ha acusado a Armengol de no haber tenido desde el principio ninguna intención de pactarlos con el PP, a pesar de que su grupo hizo una propuesta concreta para apoyarlos, sobre la que «no han dicho ni mu».

Ha recordado que el PP condicionaba su apoyo a que no subieran impuestos, crearan una comisión parlamentaria para controlar los fondos europeos y destinaran 150 millones a ayudas directas a empresarios y 25 millones más para la adquisición de viviendas de jóvenes, entre otras propuestas, así como incluir una paga extraordinaria para todo el personal sanitario por el sobresfuerzo en la pandemia.

Según Company, Armengol «nunca ha querido pactar con el PP, principal partido de la oposición» porque «ya ha elegido sus socios de siempre como ha hecho Saáchez con Bildu y socios comunistas e independentistas».

«Es triste y patético ver los vídeos donde Sánchez repetía que de ninguna manera pactaría en Bildu y ahora pacta con Bildu cuando no les hace falta, es muy triste que intenten blanquearlos cuando nunca han condenado los actos de terrorismo y las muertes de inocentes a los que se han llevado por delante. Teniendo necesidad no se tenía que haber pactado con Bildu sin tener ninguna necesidad aún menos», ha dicho Company.

Considera que ese acuerdo con Bildu «es uno de esos decorados de Sánchez como tiene también Armengol, que le ayudan a desviar atenciones y hablar de otras cosas, pero estas cosa vuelven a dividir a la sociedad española y el momento está para unir y no para dividir», ha dicho el presidente del PP balear.

El PP defenderá además el martes una moción en defensa de la monarquía parlamentaria, la figura de Felipe VI y la división de poderes, en la que Company espera que el PSIB «vuelva a la senda del constitucionalismo» y la respalde.