Más del 40 % de ciudadanos de Balears ha comprado ropa por internet este año

La pandemia ha impulsado las compras por internet. En el último año, casi el 43 % de ciudadanos de Baleares de entre 16 y 74 años ha recurrido al comercio electrónico para adquirir ropa, zapatos o complementos de moda. Se trata del tipo de producto más demandado por internet, según los datos de la ‘Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares’ de 2020 publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este año, un total de 643.334 ciudadanos de entre 16 y 74 años ha comprado on line, cerca de un 10 % más que un año antes. Representan poco más de la mitad de la población (52,8 %) de esta franja de edad. Pese a ser el porcentaje más elevado de la serie histórica, está por debajo de la media española (53,8 %). Madrid, con un 63 %, es la comunidad donde más se compra por internet; mientras que en el lado opuesto se sitúan Canarias (37,5 %) y, en la Península, Galicia (47,2 %).

La estadística de este año no incluye ni compras de alojamientos de vacaciones ni entradas para espectáculos, que copaban el grueso de las adquisiciones por internet en ediciones anteriores. De acuerdo a la situación actual, el INE ha incluido los pedidos de comida preparada a domiclio. Un servicio al que han recurrido uno de cada cuatro ciudadanos de las Islas.

Tendencia

Los datos del INE no hacen más que reflejar un cambio en los hábitos del consumo, que la pandemia ha acelerado. Las compras on line no paran de crecer y en la última década se han más que duplicado en Balears.

Por contra el pequeño y mediano comercio no logra levantar cabeza. Desde el inicio de la pandemia sus ventas han caído en picado.

El porcentaje de personas que han comprado ropa por internet es uno de los que más ha crecido. El año pasado un 35 % de ciudadanos compró ropa y material deportivo por internet. Este año, un 43 % ha adquirido ropa y otros complementos de moda y un 24 %, solo artículos deportivos. El confinamiento disparó la compra de este tipo de productos para practicar deporte en casa, tendencia que muchas personas siguen practicando por el miedo a regresar a los gimnasios o por la imposibilidad de seguir pagando la cuota.

La alimentación fue otro de los productos más demandados por internet durante los meses más duros de la pandemia, pese a que los establecimientos de comestibles permanecieron abiertos. Sin embargo, según la encuesta del INE no ocupa los primeros lugares del ránking ya que solo un 14 % de ciudadanos compraron on line alimentos en el último año.

En cambio, ordenadores, móviles y tabletas se han convertido casi en productos de primera necesidad y un 29 % los ha adquirido por internet.