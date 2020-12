El Govern ‘salvará’ el plus de 22.000 euros para los altos cargos con la abstención del PP

El Govern salvará el polémico complemento de 22.000 euros que cobran sus altos cargos que tienen que desplazarse a Mallorca desde las otras islas incluso en la hipótesis de que Podemos vote en contra. El PP tiene previsto abstenerse en la votación, lo que facilita la aprobación del plus sin mayores problemas.

Los ‘populares’ están de acuerdo con la filosofía de este complemento, si bien tampoco ven con malos ojos seguir las recomendaciones fijadas por la Oficina Anticorrupción e introducir algún tipo de cambio para que los altos cargos que cobran este plus tengan que justificarlo.

El PP podría presentar una enmienda en este sentido, algo que no se descarta que haga también Podemos, partido que ya ha anunciado que, si no hay cambios en el texto, votarán en contra del artículo.

Solo los de las Islas

El Govern ha introducido cambios en este texto a petición de Més para que cobren el plus los residentes en Menorca, Eivissa y Formentera que tengan que vivir en Mallorca por cuestiones laborales, pero no lo altos cargos que se desplacen de la Península, lo que deja sin complemento a media docena de miembros del Govern de las conselleries de Podemos. Este partido propone ahora que el plus baje a 14.000 euros y además deba justificarser

La discrepancia por el pago de este complemento no es la única que mantienen los partidos de izquierdas en relación con los Presupuestos para el año que viene.

El diputado de IU de Menorca Pablo Jiménez, adscrito a Podemos, ya ha mostrado su rechazo a la anunciada congelación de sueldo para los funcionarios y demás empleados públicos. Cree que, antes de aprobar esta congelación, el Govern debe abrir una negociación con los sindicatos para establecer un calendario de pago.

El resto de diputados de Podemos apoya por ahora la decisión del Govern de seguir adelante con la congelación salarial, algo que también apoyan los diputados de Més, socios del PSIB en el Govern.