Govern y Cs pactan una rebaja del plus para los altos cargos que quedará en 18.000 euros

Govern y Cs han pactado una rebaja del plus de residencia para los altos cargos de Menorca, Eivissa y Formentera que quedará en 18.000 euros. Actualmente era de 22.000 euros.

Cs pedía que el plus quedará en 12.000 euros al año, mientras que Podemos había presentado una enmienda para rebajarlo a 14.000 euros con el añadido de que todo lo cobrado tenga que justificarse. También el PP había presentado una enmienda para que los altos cargos que cobran el plus lo tengan que justificar, si bien no rebajaba la cifra.

Finalmente, la enmienda de Podemos será retirada y se aceptará un transaccionada que ya ha presentado Cs.