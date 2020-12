El Gordo se olvida de Balears aunque toca parte de un segundo, un cuarto y tres quintos premios

El 'Gordo' del Sorteo de Navidad de 2020 se ha vuelto a olvidar de Balears, aunque ha recaído en la comunidad parte de un segundo premio en Palma, un cuarto en Artà y Calvià, y tres quintos premios en diferentes localidades de las Islas.

El más madrugador de los premios que ha tocado en el archipiélago balear ha sido el más repartido en la comunidad, el número 86.986, que ha sido cantado a las 09.18 horas en el primer alambre de la primera tabla. Este número, entre otras muchas localidades, ha sido vendido en Es Castell (Menorca), Ca'n Picafort (Mallorca), Palma, Calvià y Santa Eulària des Riu (Ibiza).

Posteriormente, a las 11.48 horas en el segundo alambre de la sexta tabla fue cantado el número 28.674, que ha sido vendido en Palma y ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario, dotado con 60.000 euros a la serie.

Minutos más tarde, a las 11.55 horas, el 75.981 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios, dotado con 200.000 euros a la serie. Este número ha caído, entre otras localidades españolas, en Artà y en Son Ferrer, Calvià.

Algo más tarde, a las 13.09 horas salió el 6.095, número que ha resultado agraciado con el segundo, dotado con 1.250.000 euros a la serie y que, entre otras ciudades españolas, se ha vendido en Palma.

Minutos después, a las 13.14 horas fue cantado el número 43.831, el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, que ha sido vendido en Llucmajor y en Palma, precisamente en la misma administración donde se vendió el segundo premio.

PALMA, CALVIÀ Y ARTÀ, LOS MUNICIPIOS BALEARES CON MÁS SUERTE

De esta forma, los municipios de las Islas que han tenido más suerte han sido principalmente Palma, donde ha caído parte de un segundo premio y tres quintos premios; Artà, donde ha tocado un cuarto; y Calvià, donde ha sido vendido un cuarto premio y un quinto.

Precisamente, en Palma, ha sido una misma administración, una ubicada en la calle Niceto Alcalá, la que ha repartido un segundo y un quinto premio, si bien por el momento desconoce el número de décimos premiados que han vendido. "No sabemos nada de nada", ha declarado a Europa Press una trabajadora de esta administración que ha manifestado que en este establecimiento todavía no se lo creen y que, por el momento, no ha acudido hasta el lugar ninguno de los afortunados con los décimos premiados.

Concretamente, esta administración de lotería ha vendido el número 6.095, que ha resultado agraciado con el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie, y el 43.831, el séptimo de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie. Éste último también se ha vendido en Llucmajor.

CUARTO PREMIO EN ARTÀ Y SON FERRER

También los despachos mixtos de lotería de Artà y Son Ferrer (Calvià) que han vendido un cuarto premio, el 75.981, desconocen el número de décimos que vendieron al haberlo hecho por terminal.

Así lo han indicado desde el receptor mixto de lotería de Artà, donde se han mostrado muy contentos y han explicado que lo han vendido por terminal y que, por tanto, no saben exactamente cuantos décimos fueron adquiridos.

"Aunque hayamos vendido uno, estamos muy contentos", han reiterado desde esta tienda de decoración de esta localidad mallorquina, desde donde han insistido en que no saben, ni a quién se lo han vendido, ni el número de décimos premiados que han sido adquiridos "pero lo importante es dar algo".

DOS PREMIOS VENDIDOS EN CALVIÀ

Por su parte, en Son Ferrer, Calvià, una trabajadora del estanco que ha vendido este número ha mostrado su satisfacción por haber podido repartir suerte "en estos tiempos que corren". Además, ha declarado que desconocen el número de personas que puede haber resultado agraciada con este cuarto premio porque "no ha venido nadie".

Precisamente, también en Calvià, concretamente en Portals Nous, ha caído parte del número 86.986, que ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

En este sentido, una trabajadora de la papelería desde la que se vendió este premio ha apuntado que tampoco disponen de datos exactos sobre el número de décimos del quinto premio que fueron adquiridos.

86.986, EL MÁS REPARTIDO EN LA COMUNIDAD

Este quinto premio, el más madrugador y muy repartido por toda la geografía española, ha sido vendido también, además de en Calvià, en Palma, Can Picafort, Es Castell (Menorca), y Santa Eulària des Riu (Ibiza).

Responsables de esta última administración, la número 1 de Santa Eulària, han confirmado que sólo han vendido un décimo por máquina del quinto premio.

Tampoco en Mallorca ninguna de las personas que han sido agraciadas con este quinto premio se ha presentado todavía en la administración o en el local donde adquirió el décimo, según han declarado a Europa Press desde la administración de Can Picafort, que han apuntado que desconocen la cantidad exacta que se ha podido vender del décimo premiado; así como en un local dedicado a la venta de golosinas de Palma, donde se cree que únicamente se vendió un décimo, también por máquina, por lo que no prevén que nadie se presente para celebrarlo.

150 DÉCIMOS PREMIADOS VENDIDOS EN SON FERRIOL

Además de este quinto premio, en Palma también se ha vendido el número 28.674, agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Concretamente, ha sido vendido en una administración de lotería ubicada en Son Ferriol, que ha vendido 15 series, 150 décimos.

Así lo han apuntado a Europa Press desde esta administración, que han explicado que el décimo agraciado es el resultado de "un intercambio con una administración de lotería de Madrid". Además, ha señalado que todos los décimos físicos fueron vendidos en ventanilla a vecinos de Son Ferriol, aunque, por el momento, ninguno de los premiados se ha personado en la administración para celebrarlo.