Los diputados de Balears tendrán que justificar sus gastos y pasarán controles de asistencia

Averiguar cuánto cobra un diputado por dietas, indemnizaciones, vuelos a las Islas o retribuciones mensuales era hasta ahora misión imposible. El mismo Parlament que ha aprobado leyes de transparencia que vinculan al Govern no se aplicaba ese mandato y han tenido que pasar casi 40 años desde que se puso en funcionamiento la Cámara balear para que se haga este ejercicio de transparencia.

A partir de enero las percepciones de cada diputado serán publicadas de forma trimestral en la web del Parlament, según ha acordado la Mesa de la Cámara esta misma semana. La publicación de estos datos, hasta ahora confidenciales, servirá, además, para comparar los gastos de cada parlamentario y detectar posibles abusos en caso de que se produzcan.

Los 59 diputados deberán presentar un informe de todas las retribuciones, dietas e indemnizaciones, lo que incluye su sueldo, trienios, manutención, pernocta, kilometraje, taxis, aparcamientos y billetes de avión. Es aquí donde se podrá comprobar si se producen abusos por parte de algún parlamentario.

También deberán declarar las invitaciones, regalos u obsequios por un valor superior a 100 euros que reciban en su condición de representantes del Parlament balear.

Otra de las novedades es que se hará un control de asistencia de los diputados a las comisiones y plenos y también se publicarán las ausencias en la web. En los últimos meses, numerosos asuntos que debían quedar zanjados en comisión se han resuelto con un empate por la ausencia de un diputado. La consecuencia es que han acabado en pleno, donde se ha votado el desempate.

La Mesa del Parlament quiere ser estricta en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los diputados, de ahí el acuerdo adoptado esta semana. El reglamento del Parlament que entró en vigor en el año 2019 incluye una serie de decisiones relativas a la transparencia en las cuentas de los diputados que hasta ahora no se había puesto en práctica, un año y medio después de su entrada en vigor.

Los datos relativos al primer trimestre del año se publicarán el 1 de mayo; los relativos al trimestre de abril a junio, el 1 de agosto; el tercer trimestre del año se publicará el 1 de noviembre y el relativo al último periodo del año se conocerá el 1 de febrero.

Los diputados que tienen dedicación exclusiva cobran un sueldo que varía en función de si son portavoces o no. El president cobró el año pasado 72.106,51 euros; los vicepresidentes y secretarios de la Mesa, 67.449,90, cantidad similar a la de los portavoces. Los portavoces suplentes cobraron 63.907,62 y los portavoces en comisión, 62.599,53. Un diputado raso cobra 57.949,92 euros.

Los diputados de Menorca y Eivissa reciben 70 euros de dieta al día y 90 por pernoctación, mientras que el de Formentera cobra 100 euros de dieta al día y 140 euros por pernoctación. La dieta por kilometraje es de 0,24 euros.

Punto

de Vista

Germà Ventayol

Control de gastos y de asistencia. A partir de enero los diputados deberán detallar todos los gastos que pasen al Parlament y se harán públicos en la página web, algo a lo que obligaba el reglamento del año 2019, pero que todavía no se había hecho efectivo.

Las Claves

No hay un régimen de sanciones por no cumplir lo que dice el reglamento

El reglamento del Parlament balear no tienen un régimen sancionador por incumplimientos de los diputados, como la no asistencia a los plenos o comisiones. Otras cámaras legislativas, como el Parlamento vasco, sí tienen regulado este régimen de sanciones.

La diputada que durmió en varias ocasiones en el Parlament balear

Los diputados no tienen que justificar los gastos, a diferencia del Govern, Basta con una declaración responsable, de ahí que en alguna ocasión se han detectdo abusos, como el de la exdiputada de Podemos, Montserrat Seijas, que durmió en un sofá del Parlament en varias ocasiones.

Indemnización de transición cuando dejan de ser diputados

Los diputados que cobran dedicación exclusiva tienen derecho a percibir una indemnización de transición en un pago único de 10.335,93 euros una vez que dejen el cargo. No podrán percibir otras retribuciones hasta la constitución del nuevo Parlament.