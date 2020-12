Los partidos de Balears piden eliminar la tasa de reposición de policías locales

PSIB, Unidas Podemos, Més per Mallorca, El PI, Més per Menorca, Cs y PP han registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para pedir al Gobierno central que elimine la tasa de reposición anual de los policías locales.

Según ha explicado el PSIB en una nota de prensa, las restricciones derivadas de las tasas de reposición de efectivos los últimos años han dado como resultado que muchos ayuntamientos no puedan contar, en estos momentos, con unos cuerpos policiales adecuadamente dimensionados.

Según el texto de la PNL, se trata de un problema que crece cuando muchos efectivos tienen la necesidad de pedir ocupar plazas de segunda actividad para cubrir otras necesidades más administrativas, lo cual supone una reducción de plantillas de efectivos policiales.

Todo ello, han añadido, da lugar a una situación extraordinaria y de «urgente necesidad» en la cual resulta «imprescindible» poder reponer las plazas de los efectivos que se encuentran en segunda actividad.

El objetivo de la iniciativa, por lo tanto, es que los ayuntamientos de las Islas puedan disponer en todo momento de efectivos policiales suficientes para prestar «en condiciones» todas las funciones que les corresponden «en estos momentos tan difíciles» que requieren personal que pueda velar por el cumplimiento de la normativa preventiva aprobada con el objetivo de reducir la propagación de la Covid-19.

Así, la PNL insta al Gobierno de España a liberar las plazas de segunda actividad para incluirlas en la oferta pública de ocupación de acuerdo con el diagnóstico concreto de la situación actual de la plantilla de los cuerpos de la policía local, el análisis de necesidad real de efectivos ajustada a la población, la dispersión geográfica, las características especiales de los municipios y según el redactado y aprobación de los reglamentos de segunda actividad.

Además, la PNL también solicita al Estado que permita la creación de nuevas plazas en los cuerpos de Policía Local y su inclusión en la siguiente oferta pública de empleo y que esta oferta prevea las plazas ocupadas de aquellas personas que se jubilarán durante los años 2021 y 2022 en la edad ordinaria de jubilación, además de las ocupadas por personas que tienen prevista su jubilación anticipada.

Finalmente, la iniciativa insta a las diferentes administraciones supramunicipales a cubrir todas las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.