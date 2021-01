El acceso a la vivienda asequible, aún más difícil en Balears

El problema de acceso a la vivienda no es nuevo en Baleares, pero la irrupción de la pandemia lo agravará. Así lo indicó ayer la decana del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Baleares (COAIB), Marta Vall-llossera, en la presentación del informe de proyectos visados en 2020.

El pasado año se visaron 3.580 viviendas en las Islas, un 7 % menos que en 2019. De éstas, 1.236 eran unifamiliares (un 9 % menos que en 2019), se visaron 100 Pisos VPO –un 49 % menos que en 2019– y otros 2.244 libres. Si bien los visados de pisos representan solo un descenso del 1 % en comparación con un año antes, la decana del COAIB no ocultó su preocupación al respecto, ya que «se trata de cifras muy bajas y no se han recuperado como esperábamos», indicó. Representan solo un 17 % del máximo alcanzado en 2007, cuando se visaron 13.109 pisos. De ahí, su previsión de que acceder a un vivienda accesible será todavía más complicado si no se logra cambiar esta tendencia.

Desde el COAIB, al igual que desde las patronales de constructores y promotores inmobiliarios, sostienen que su intención no es alcanzar de nuevo los picos de nueva construcción de la época del boom inmobiliario, aunque reconocen que la tendencia actual no permite abaratar el coste de acceso a la vivienda. «Estamos viviendo el período de menor creación de vivienda nueva de nuestra historia reciente, que tampoco es compensada por un aumento de la vivienda reformada», manifestó Vall-llossera. Precisamente una de la reivindicaciones de los arquitectos es la apuesta por la rehabilitación, puesto que la construcción del 56 % del parque residencial de Balears es anterior al año 1980.

Menos presupuesto

En total, en 2020 se visaron 5.224 proyectos de obras, lo que supone un 6 % menos que en el año anterior. Se trata de un descenso muy similar al ya estimado por los arquitectos a principios de año. Sin embargo, la COVID-19 sí que ha incidido de forma especial tanto en la superficie como en el presupuesto visados, con caídas del 18 % y el 15 %, respectivamente.

Esta tendencia fue generalizada en todas las tipologías de usos, de modo que los descensos tanto de superficie como de presupuesto fueron más intensos que el de proyectos visados. Sin embargo, la vivienda de lujo sigue su curso. «La tendencia de los últimos años se mantiene», aseguró la decana del COAIB.

De cara a este año, los arquitectos reconocen que seguirá la tendencia a la baja en los visados de obras. «Será un año difícil, pero la rehabilitación y la regeneración urbana pueden suponer una vía de reactivación económica, sobre todo si llegan fondos europeas», concluyó Vall-llossera.

Las Claves

La edificación turística acentúa su retroceso

El pasado año se visaron 164 proyectos de uso turístico, un 24 % menos que en 2019. Desde el COAIB atribuyen este acusado descenso al hecho de que la pandemia ha afectado en mayor medida a este sector y que ya se había renovado gran parte de los hoteles.

El presupuesto visado cae a partir del segundo trimestre

El presupuesto total que se visó en 2020 fue de 1.121 millones de euros, un 15 % menos que en 2019. Los descensos se registraron a partir del segundo trimestre, coincidiendo con a irrupción de la pandemia, pues en los tres primeros meses del año se contabilizó un aumento del 7 %.

Los retrasos en las licencias, un problema endémico

El plazo medio de resolución de una licencia de obras es de 16 meses, aunque en algunos casos se han superado los 30 meses. Desde el COAIB denuncian de nuevo esta situación, «que provoca graves perjuicios para todos los agentes que forman parte del proceso de construcción». Reclaman su agilización.

Menorca, la isla que sufre la mayor caída en 2020

El presidente de la Demarcación de Mallorca del COAIB, Joan Cerdà, explicó que Menorca es la isla que en 2020 sufrió un mayor retroceso, con un descenso del 12 % de las obras visadas. Se trata de una caída que duplica la registrada en Mallorca (-6 %). Por contra, en Eivissa y Formentera las obras visadas se incrementaron 1 % respecto a 2019.