El Govern rechaza llevar al Constitucional el incumplimiento del régimen especial

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha rechazado este martes recurrir al Tribunal Constitucional por el incumplimiento del factor de insularidad de la ley de Régimen Especial de Baleares (REB) y ha asegurado que quienes lo promueven solo buscan «titulares».

Armengol ha respondido de esta forma a la crítica del diputado del Pi Josep Meliá, cuyo grupo impulsa junto con MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca un recurso contra los presupuestos generales del estado por no cumplir con las aportaciones mínimas garantizadas por ley.

Melià ha subrayado que es una cuestión de «dignidad» y de «justicia». «Si no levantamos la voz (...) siempre seremos los últimos», ha incidido el diputado regionalista, que ha instado al Govern a oponerse con firmeza al «maltrato histórico».

Armengol ha coincidido en que Baleares sufre una «infrafinanciación histórica» contra la que su ejecutivo lucha de forma constante y ante la que el REB fue un avance, a pesar de que en los primeros presupuestos estatales en que habría tenido que aplicarse ha coincidido con la crisis de la covid-19.

«No coincidimos con la estrategia», ha enfatizado Armengol, que ha asegurado que, de prosperar la iniciativa judicial de los partidos nacionalistas y regionalistas, se paralizarían unos presupuestos estatales que contemplan para Baleares fondos europeos para la reconstrucción, inversiones, recursos para combatir la pandemia y dinero para servicios sociales.