Salud no entregará los listados de vacunados, salvo que lo pida un juez

Salud no entregará los listados de las personas que se han vacunado contra la COVID-19, salvo que lo pida un juez. Así lo ha asegurado este miércoles la directora d’Assistència Sanitaria del Servei de Salut, Eugenia Carandell. «Nosotros no lo haremos si no viene un juez a exigirlo porque no tenemos capacidad legal para hacerlo», ha declarado. Algunos partidos políticos están reclamando listados para conocer quiénes se han vacunado.

No obstante, ha pedido al Ministerio que clarifique más qué se entiende como persona que gestiona la pandemia. A su modo de ver, los gerentes o los altos cargos que están en las residencias sí deben ser vacunados porque están en contacto directos con el virus; no así los que están en edificios administrativos, como ella misma.

Preguntado por la vacunación del coordinador de vacunas del Govern, Carlos Villafáfila; de la directora insular de gent gran del IMAS, Sofía Alonso; y de la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Angélica Miguelez, ha asegurado que está última está todo el día en las residencias y Villazáfila tenía que enseñar a los sanitarios los primeros días.

Sí ha reconocido que se podía debería haber organizado de otra manera la inoculación de las dosis sobrantes, pero ha explicado que fue el primer día y algunas personas no se presentaron. «En aquel momento no teníamos un protocolo de dosis sobrantes como ahora». En este punto, ha precisado que se trata de un protocolo provisional, elaborado por Baleares, mientras Madrid aprueba uno; su funcionamiento consiste en cambiar al siguiente grupo si sobran de uno. «El primer día no había la lista suplente, pero todo el mundo que se vacunó forma parte de un grupo de personas que se debe vacunar». «Se vacunaron porque sobraron dosis y estaban en el grupo de personas que se tenían que vacunar». ha insistido.

Carandell ha respondido que no se ha vacunado, pero ha reiterado que los gerentes y los que van a las residencias se deben vacunar. Además, ha desmentido categoricamente que la gente que trabaja en Reina Esclaramunda, salvo que estén adscritos a otro servicio o formen parte de una gerencia. En este punto, ha asegurado que hay indignación por este rumor.

Calendario de vacunación

Respecto al calendario de vacunación, la directora d’Assistència Sanitaria del Servei de Salut ha recordado que la semana que viene se comenzará a vacunar a los grandes dependientes no institucionalizados. También ha señalado que es imposible saber cuántas vacunas llegarán, pero ha precisado que la tendencia es creer que la llegada de dosis aumentará.

Preguntado por si ya se ha notado la vacunación en las residencias, el portavoz del comité autonómico de enfemedades infecciosas, Javier, Arranz ha respondido que lo están analizando.