El IB-Salut reconoce «disfunciones» en el proceso de vacunación

Salut ha reconocido este jueves que se están vacunando a personas contra el coronavirus saltándose el protocolo en Balears. El director del IB-Salut, Juli Fuster, ha afirmado en una entrevista en RNE que existen «disfunciones» en el proceso de vacunación. Fuster ha confirmado que llegan informaciones a su departamento sobre personas que están siendo inmunizadas sin pertenecer realmente al grupo de vacunación al que se le administra.

«No lo justifico, pero disfunciones las habrá seguro, ya se lo adelanto. Nos llegan casos, nosotros nos enteramos de que resulta que en tal hospital se ha vacunado no sé quien, ningún político, que no se me malinterprete, pero personas que piensas que entran en un grupo, pero que...Quien lo debería de interpretar...son personas y son procesos muy complejos», ha dicho el director del IB-Salut.

En cuanto a la polémica sobre la vacunación de altos cargos el primer día que llegaron las dosis, ha afirmado que volverían a actuar «exactamente igual» y que tienen la «conciencia tranquila». Sobre el relevo del coordinador de la campaña de la vacunación de altos cargos, Carlos Villafáfila, ha insistido en que se trata de una baja por enfermedad y que volverían a actuar «exactamente igual».

Fuster defiende que la vacunación de altos cargos no se ocultó en ningún momento y asegura que los medios de comunicación pudieron captar imágenes y declaraciones ese mismo día. «En cinco días, del 22 que se aprobó la vacuna al 27, y con las fiestas de Navidad por en medio, tuvimos que prepararlo todo, sin tener tampoco demasiada información, de cómo llegarían las dosis, cuántos viales», ha explicado.