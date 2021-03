Salut aplicará la política «cero vacunas» en la nevera

La directora general de Salud Pública y Participación, María Antonia Font, ha asegurado que el ritmo de vacunación contra la covid-19 ha acelerado en Baleares hasta unas 3.000 dosis diarias, y se están utilizando los remanentes que se habían guardado por si había retrasos de suministro.



Font ha detallado en una rueda de prensa que, de las en torno a 80.000 dosis administradas (80.214) en las islas, hay alrededor de 55.000 personas que han recibido la primera dosis y los que ya han recibido las dos preceptivas que completan la inmunización se acercan a 25.000.



Según Font, el proceso de vacunación "avanza de acuerdo con las previsiones" y ha admitido que sigue condicionado por la limitación de llegada de vacunas, una situación que cambiará a partir de abril, cuando, según el Ministerio de Sanidad, aumentará el suministro.



"Desde abril el escenario será totalmente diferente", ha recalcado y ha insistido en que la vacunación se está acelerando en las última semanas, de manera que si la semana pasada se administraban unas 2.000 al día, esta semana "se ha rozado las 3.000".



"Ponemos todas las vacunas que nos llegan", ha subrayado la directora general de Salud Pública, que ha dicho que Baleares está preparada para ese incremento, con material y personal y "la logística podrá ir acelerando la dinámica".



Font ha precisado que dado que el plazo entre las dosis en las vacunas de AstraZeneca hay "un decalaje importante entre quienes han recibido la primera y la segunda", al ser entre 10 y 12 semanas.



"La población esta teniendo mucha paciencia pero nos quedan un par de semanas de paciencia", ha pedido Font. "Llegaremos a vacunar a toda la población", se ha comprometido.



La directora de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud, Eugenia Carandell, ha apuntado la necesidad de mejorar el porcentaje de vacunas puestas respecto a las recibidas, a causa de que se reservaron las segundas dosis por si se producían retrasos en el suministro.



Carandell, que es la coordinadora del proceso de vacunación, ha asegurado que esa filosofía de "nevera cero" que aplica ahora Salud implica que se terminará con esos remanentes. "Tenemos algunas reservas que han de salir y se ha de vacunar, además de todo lo que llegue. Hay que vacunar con todo lo que tenemos", ha asegurado y ha añadido que "prácticamente" ya no restan reservas porque "se están sacando los remanentes para que no quede nada".



La directora de Asistencia Sanitaria ha anunciado que el lunes abre el polideportivo Germans Escales de Palma como punto de vacunación con 8 líneas, y el 15 de marzo se abren más espacios, como el polideportivo Mateu Cañellas de Inca y de manera secuencial y según las necesidades el hipódromo de Manacor.



También dos puntos más de vacunación masiva en Menorca, en Ibiza 6 líneas en el recinto ferial y una línea en el hospital de Formentera.



"Cuantas más vacunas lleguen, más músculo pondremos, siempre con la política de cero vacunas en la nevera"



Carandell ha detallado las previsiones de llegada de vacunas del Govern para este mes, que es de 121.230 dosis en todo marzo, es de un aumento progresivo: si esta semana han llegado 21.560 dosis; la del 9 de marzo llegarán 21.860; la del 16 de marzo serán 24.280; la del 23 de marzo 32.760 y la última 42.330.



En cuanto a la existencia de "disfunciones" en el proceso de vacunación, admitidas por el director general del Ib-Salut, Juli Fuster, Carandell ha dicho que no está cuantificado, pero que con una gestión de un grupo de personas tan importante, como son las 80.000 dosis administradas "es casi imposible que no haya nombres cambiados y que no haya habido algún error", como algún caso de personas pertenecientes a un grupo de vacunación que se hayan asignado por equivocación a otro.



Según Carandell, entre los últimos vacunados figuran 300 policías locales y unos 5.000 docentes de infantil y educación especial que han recibido la primera dosis.



Según datos de la Conselleria de Salud, en las residencias de mayores y discapacitados, la vacunación ha terminado, con 4.876 usuarios y 4.577 trabajadores inmunizados. También ha finalizado la vacunación de los profesionales sanitarios de primera línea covid, con 15.099 dosis (8.447 primeras dosis y 6.652 con las dos).



También se han administrado 20.354 vacunas al resto de profesionales de la sanidad (13.171 primeras dosis y 7.183 con las dos).



Del tercer grupo, os grandes dependientes, un 70 % ya ha recibido la primera dosis. Se han administrado 3.530 dosis. También se ha vacunado a 1.400 cuidadores de grandes dependientes en los centros de salud.