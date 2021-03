El uso del móvil provoca la pérdida de un 20 % de los puntos del carnet de conducir en Baleares

El uso del teléfono móvil es la causa del 19,36 % de los puntos del carnet de conducir retirados en Baleares. Según ha informado la Dirección General de Tráfico, desde la implantación del sistema del permiso por puntos en 2006 hasta marzo de 2021 se han detraído 939.628 puntos por infracciones relacionadas con el uso del móvil en las Islas.

Se trata del doble que a nivel nacional, ya que en el conjunto de España los puntos retirados por infracciones relacionadas con el uso del teléfono móvil u otros dispositivos de sonido durante la conducción representa el el 10 % de las sanciones impuestas.

En 2020 por uso del teléfono móvil constan provisionalmente 3.822 denuncias en Baleares. Se trata de un descenso del 23,01 respecto a 2019. Esta bajada está motivada por la pandemia, que ha provocado una reducción muy importante de la movilidad, así como del número de turistas que han venido a las Islas. En 2017 se interpusieron 3.484 por el uso del móvil; y 3.828, en 2018. En lo que va de año las infracciones relacionadas con el móvil ya han motivado 417 sanciones.

La jefa provincial de Tráfico en Baleares, Francisca Ramis, asegura que «cada vez más se utilizan medios más adecuados para captar este tipo de comportamientos, por lo que es importante que siempre que nos subamos al vehículo pongamos el móvil en 'modo coche' y si es en el maletero o en el asiento de atrás mejor, ya que es la forma más fácil de no tener la tentación y ser responsables». En este punto, insta a seguir estas recomendaciones «no sólo por evitar ser denunciados sino para no tener que asumir responsabilidades mayores por no haberlo hecho».

En su opinión, el uso del móvil mientras se conduce «es un riesgo innecesario y es evitable cómo cuando viajamos en avión». Por último, advierte que «las consecuencias de utilizar el móvil al volante «pueden ser tremendas y una vez que pasa no podemos cambiar lo que haya ocurrido y nos puede pesar de por vida».

Sanciones por utilizar el móvil conduciendo

Se considera infracción grave conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. La citada infracción se castiga con una multa de 200 euros y la detracción de tres puntos.

Ramis explica que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de noviembre el proyecto de ley elaborado por el Ministerio del Interior para «incorporar una serie de medidas que mejoran y actualizan el sistema del permiso y la licencia de conducción por puntos, y ha acordado su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva». En el caso del móvil, se aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano estos dispositivos.