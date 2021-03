Reinfección tras la vacuna covid: leve y excepcional

El jefe del laboratorio de Microbiología del Hospital Son Espases, Antonio Oliver, responde a las principales preguntas que está generando la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2.

Alguien vacunado ¿puede reinfectarse?

Las cosas no son blancas o negras, es mucho menos probable pero puede llegar a pasar. Influye el nivel de anticuerpos. Tras haberse vacunado o haberse infectado el tipo de anticuerpos puede variar, influye por ejemplo el tiempo, no es lo mismo que pasen tres meses o un año. Luego está el factor del virus en sí, cuanto más varía desde que se diseñó la vacuna, más fácil será que produzca una reinfección. Ha habido casos y están documentados pero son menos del 1 %.

¿Una reinfección puede ser tan grave como la primera?

Lo normal es que sea mucho menos grave. Siempre puede haber una excepción inesperada. La protección, aunque sea parcial, no impide la reinfección pero sí hace que sea más leve.

¿Hay que mantener la prevención tras la vacuna?

Es menos probable que se infecte y si pasa, lo normal es que sea leve o asintomático y que no lo transmita de forma eficaz. ¿Puede estar tranquilo? No. De momento, mientras no haya una situación epidemiológica diferente, más vale pasarse de medidas que quedarse corto. El riesgo es menor pero no es cero. Igual dentro de un tiempo no es necesario.

Con las nuevas variantes, ¿hay que vacunar más?

Las variantes que van apareciendo confieren un escape inmunológico a la vacuna. Aunque tuvieses el 100 % de la población vacunada, hay parte que se te escapa. La inmunidad del 70 % sería ideal si todas las cepas fuesen completamente sensibles, por eso hay que vacunar más. Hay laboratorios que ya ensayan con niños y adolescentes. En Balears alrededor del 85 % de los casos ya son de la cepa británica, es la dominante.

¿Puede haber gente que se contagie más fácilmente?

En el contagio interviene el factor conductual y el ambiental, depende sobre todo de por dónde te muevas pero hay factores diversos que hacen que una persona contagiada empeore más que otra. Los receptores contra el virus pueden variar, por su genética pero también la edad, la obesidad o patologías crónicas determinan la gravedad de la infección.

¿Las dudas con AstraZeneca son infundadas?

El estar vigilando de forma muy minuciosa todos los registros de efectos secundarios de la vacuna es importante. No sé si era necesario parar la campaña de vacunación o fue una respuesta al revuelo mediática. Pero hay que revisarla porque preocupa. También hay que tener en cuenta que cualquier medicamento común presenta efectos secundarios graves en uno de cada millón de casos.

¿Cuándo se notarán los efectos de la vacunación?

No me cabe ninguna duda de que, si hay una cuarta ola, que es posible, ya será de menor intensidad y menor letalidad precisamente porque se ha vacunado a los mayores y más vulnerables. Creo que ya se nota, no hay más que ver las infecciones en residencias, el cambio ha sido drástico. Ahora, cuando desaparecerá del todo, no lo sé.

Mallorca lidera la detección de casos

Cuarenta de los 43 nuevos contagios registrados en las Islas ayer se produjeron en Mallorca. La situación epidemiológica sigue complicada en Sóller, parece más controlada en Inca respecto a la semana anterior y crece en Marratxí, con 21 casos detectados en los últimos siete días. La incidencia en Mallorca crece levemente y se sitúa en los 53,23 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Ayer había 52 ingresos hospitalarios de los 77 que hay en total en Balears y no se registró ningún fallecido.