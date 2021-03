El uso de la mascarilla en playas y piscinas no será obligatorio en Balears si hay distancia

El uso de la mascarilla en playas y piscinas no será obligatorio en Baleares si hay distancia de seguridad durante las fiestas de Pascua. Así lo ha anunciado este miércoles la consellera de Salut, Patricia Gómez. Este miércoles por la tarde se firmará una resolución para que los agentes tengan claro que la normativa que prevalece es la de la Comunitat Autònoma durante estos días.

No obstante, sí una persona va a la playa con otra que no es de su grupo de convivencia sí tiene que utilizarla. Cabe recordar que no pueden reunirse más de seis personas, pertenecientes a dos núcleos de convivencia.

La publicación en el BOE de una nueva norma de ámbito nacional que hace obligatorio el uso de la mascarilla siempre en espacios al aire libre, también en las playas y piscinas, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad, ha provocado mucha polémica. En Baleares el uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios exteriores, salvo en las playas y piscinas si se puede guardar la distancia de seguridad.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado en la reunión que ha mantenido con las comunidades autónomas que la nueva norma nacional se ha tramitado como un proyecto de Ley, pero ha reconocido que ha quedado fuera de contexto y ha propuesto trabajar una propuesta técnica-jurídica con participación de las comunidades autónomas para modificarla si hay consenso.

Sin embargo, Gómez ha explicado que Baleares entiende que la normativa de las Islas no se ve superada con la nueva Ley porque indica «con arreglo a las autoridades sanitarias», por lo que se mantiene en vigor el uso de la mascarilla en playas y piscinas sólo si no se puede mantener la distancia de seguridad. Así lo han determinado los técnicos con los que ha consultado el Govern.

La consellera de Salut espera que en el consejo interterritorial del miércoles de la próxima semana ya se pueda aclarar esta norma y espera que no sea obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre si se puede guardar la distancia de seguridad. En este sentido, ha manifestado que no se suspende la Ley, lo que se hace es interpretarla. También ha precisado que si se mantuviese la citada norma, tampoco se podría fumar en la calle.

Preocupación por la llegada de la cuarta ola

Por otra parte, Gómez ha señalado que a nivel nacional hay preocupación porque la incidencia acumulada sube uno o dos puntos cada día, se teme la llegada de la cuarta ola. También se ha hablado de la incidencia de letalidad de la pandemia, que ha bajado.

En el caso de los mayores de 65 años, ahora hay más brotes fuera de las residencias que dentro, donde sólo hay dos brotes en toda España.

Además, se ha insistido en que la Agencia Europea del Medicamento se volverá a posicionar sobre la vacuna de Astrazeneca la próxima semana.

Preguntada por las personas con patologías que no se han vacunado, ha respondido que el objetivo es poder acabar con los mayores de 80 años a mediados de abril y, posteriormente, ir bajando la franja de edad.

En cuanto a las cuarentenas, se está analizando la posibilidad de incrementarla a 14 días, ya que el virus dura más con la cepa británica.