Anticorrupció vuelve a pedir la lista de vacunados pero solo incluye a altos cargos

La Oficina Anticorrupció ha rectificado su petición inicial y vuelve a pedir la lista de vacunados en Balears, pero esta vez solo incluye a los altos cargos de las distintas administraciones, lo que afecta a todo el Govern, los diputados del Parlament, los miembros de los consells y los cargos municipales, entre otros.

Paradójicamente, en esa lista no están incluidos algunos de los responsables de Salut que se vacunaron durante los primeros días de la campaña y sobre los que precisamente hay dudas de si se saltaron o no el turno. A ellos no se les considera cargos públicos y, en consecuencia, la Oficina Anticorrupció no puede abrirles una investigación.

El director de la Oficina, Jaime Far, envió ayer un escrito al Govern en el que le comunica que acepta parcialmente el recurso presentado y que solo investigará la vacunación de los cargos públicos de las Islas.

130.000 ciudadanos

En primera instancia, Far había pedido los datos de vacunación de más de 130.000 ciudadanos de Balears para determinar si algunos responsables del IB-Salut se habían saltado el turno de vacunación, pero este lunes acotó su petición y la ciñó a los cargos públicos, lo que afecta a unas 1.600 personas en todas las Islas. «Se ha respetado el principio de mínima incidencia y por eso hemos rectificado la petición que se hizo en un principio», señaló Far.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en la investigación que ha iniciado la Oficina, pero recordó que tanto esta entidad como cualquier otra administración tienen la obligación de pedir los datos «de forma justificada y garantizando los derechos personales de los ciudadanos».

El conseller afirmó que el Govern no está intentando obstruir la labor de investigación de la Oficina «sino todo contrario». Precisó que, con su recurso, lo que ha hecho el Ejecutivo es proteger la intimidad y los datos «sensibles» del conjunto de la ciudadanía, de ahí que haya intervenido la Abogacía de la Comunitat. «La Abogacía protege la intimidad de las más de 130.000 personas de las que se pidieron datos», añadió.

Se dará información

Iago Negueruela aseguró que el Govern no tiene ningún inconveniente en dar toda la información que le pide la Oficina «una vez que la petición esté acotada» y recordó que fue el Govern de izquierdas quien creó esta entidad de control a los altos cargos en la pasada legislatura. «El Govern no valora la actuación de la Oficina, como no valora la actuación de la Justicia. Está en sus competencias», añadió el conseller.

El Govern informó a través de un comunicado que el Servei de Salut estudiará la nueva petición de la Oficina y que colaborará en cualquier investigación que realice sobre el proceso de vacunación «tal y como dejó claro en el escrito de recurso presentado la semana pasada».

Anticorrupció había pedido al Govern nombre, apellido y de DNI de todas las personas vacunadas entre los días 26 de diciembre y 2 de marzo. También pedía detalles del lugar donde recibieron la vacuna, el listado de personas inicialmente previstas para vacunar y las que realmente se vacunaron, los viales retornados y rechazados, la identificación del grupo al que les corresponde el protocolo de vacunación, fecha y hora de cada una de las dosis administradas y el código numérico del vial que les fue suministrado.