La payesía balear pide ser prioritaria en la vacunación y entrar en la Mesa de Diálogo Social

Los agricultores y ganaderos de Baleares reivindican sentarse en la Mesa de Diálogo Social para la reactivación económica junto al resto de sectores estratégicos y que las administraciones les tengan en cuenta en las campañas de vacunación como grupo prioritario para evitar que se produzcan focos de contagio en la recogida de la fruta como ya ha ocurrido en la Península durante la temporada de esquilado.

Así lo explicó ayer el presidente de Camp Mallorquí, Miquel Gual, durante la presentación de la Alianza para una Agricultora Sostenible (ALAS) en la sede que la cooperativa tiene en Consell. «Aquí durante la pandemia no solo continuamos produciendo sino que salimos a repartir para que los productos del campo llegaran a las casas cuando todo estaba cerrado, pero aún no nos hemos sentado en la mesa de diálogo social», criticó. «Nos resistimos a ser los camareros de Europa y reivindicamos la autosuficiencia de Balears donde el sector primario tiene que ser un factor estratégico. Queremos formar parte, como actores y no como espectadores, de las decisiones que se tomen en nuestra Comunitat Autònoma», añadió.

El presidente de Camp Mallorquí recuerda que la payesía «gestiona el 90 % del territorio y no es justo que no estemos en la Mesa de Diálogo Social». Reivindica «políticas valientes».

Los payeses apuestan por un nuevo modelo económico que no tenga tanta dependencia del turismo y invierta en la diversificación.

«Hay que diversificar. En 30 años hemos quemado la industria del mueble, la del calzado y la de los curtidos por la deslocalización y el único sector que este año ha tirado adelante es el agrario, como decimos en buen mallorquín no hem de posar els ous dins el mateix paner», dijo la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé.

«El problema es que no tendría que haber una guerra entre el sector turístico y el agrario», opina Miguel Gual. «Hace dos años había un debate profundo de si sobraban turistas y ahora resulta que parece que ya no sobran. Cuando se normalice la situación se normalizará para todo el mundo y tememos que Mallorca no sea capaz de ofrecer un cambio. Nuestras grandes armas son el paisaje, la gastronomía y la cultura», añadió.

Gual recordó que la conservación del suelo agrario no ha sido prioritaria: «En los 80 construyeron el aeropuerto en la zona más fértil de Mallorca». Los parques fotovoltaicos pueden tener cabida en el suelo rústico, «pero no en tierras fértiles», dijo.

El sector balear se suma a la Alianza para una Agricultura Sostenible

Las cooperativas agroalimentarias de Balears se han sumado a la iniciativa nacional de Alianza para una Agricultura Sostenible (ALA), que ayer se presentó en la sede de Camp Mallorquí. Es una agrupación de entidades del sector productor español surgida para manifestar su apoyo a todos los modelos de agricultura productiva sostenible, basados en la evidencia científica y combatir los bulos que ponen en riesgo el prestigio del sector. Plantean un modelo de futuro de producción agraria y ganadera basado en la sostenibilidad y la tecnología.