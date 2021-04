Salud da de alta a miles de funcionarios en mutuas del Estado para vacunarlos

Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en estos cuerpos tienen la obligación de incorporarse al régimen del mutualismo administrativo de forma única y permanente, lo que les excluye de estar dados de alta en el sistema de sanidad público y les impide ser llamados a vacunare contra la COVID-19.

En Baleares hay 28.267 funcionarios civiles regidos por MUFACE; pero lo mismo les sucede a los funcionarios de Justicia a quienes lleva MUGEJU, que son 1.697 personas, y a los de las Fuerzas Armadas cuya mutua, ISFAS, atiende a 8.688 personas.

En total, cerca de 38.000 funcionarios del Estado en Baleares son mutualistas de la Administración y no están dados de alta en el sistema sanitario, un requisito para ser vacunado.

Es por este motivo por el que todavía no se ha llamado a muchas personas que ya deberían estar vacunadas por edad. El IB-Salut solicitó el pasado mes de febrero a las mutuas de funcionarios el envío de listados para cruzar datos y poder así dar de alta a aquellos que no constaran en el sistema público de salud. Y es que estos trabajadores en realidad pueden, o no, haber tenido contacto con la sanidad pública.

Hay pensionistas que nunca han estado de alta en el sistema porque siempre han tenido asistencia sanitaria privada (incluida también la prestación farmacéutica) gestionada a través de sus mutuas. Aunque no tiene por qué pasar en todos los casos, hay gente que, por ejemplo, a causa de un accidente ha podido estar ingresado en un hospital público.

Para implementar el Plan de Vacunación todas las personas deben estar dadas de alta en el sistema sanitario público, a fin de poder organizar los tramos de edad, el tipo de vacuna que se le suministrará o el colectivo al que pertenece e incluso para acceder a la web de autocita del Govern y que ésta pueda reconocerles y otorgarles una cita.

El IB-Salut ya ha volcado e incorporado en el sistema toda esta información poblacional que facilitaron las mutuas sin embargo todavía existen casos en que el mutualista no se ha podido introducir en el sistema (por ejemplo si en los listados enviados aparecían mal los datos de contacto).

Llamamiento

Así pues, si a un mutualista que está en una franja de edad de vacunación que ya se ha completado, como son los mayores de 80 años, y no le han llamado, debe llamar él a InfovacunaCOVID y se le derivará a una unidad administrativa que tramitará y resolverá su situación para que se le pueda dar cita rápidamente.

El IB-Salut creó esta unidad interna con el propósito de ir solucionando las incidencias que van surgiendo en el proceso de vacunación de Baleares.