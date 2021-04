Los hoteleros de Balears comprarán vacunas si Bruselas da el visto bueno

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH) afirmaron ayer que comprarán vacunas si Bruselas da el visto bueno, en un claro apoyo a la estrategia que han adoptado los hoteleros de Baleares en la República Dominicana.

FEHM y ACH manifiestan que «la compra centralizada de vacunas la hace la Unión Europea y la redistribuyen los países miembros, en nuestro caso el Gobierno. Hoy por hoy, no se autoriza la compra directa y, por lo tanto, y mientras no se den cambios en este sentido, no existe la posibilidad de adquisición de vacunas por parte de los empresarios».

Los presidentes de la FEHM y la ACH, Maria Frontera y Gabriel Llobera, sobre este punto, afirmaron: «Si esta situación cambia y se abre esta vía, es posible que haya empresas de todos los ámbitos que recurran a esta opción. Es una decisión que llegado el momento de producirse dependerá también de varios factores como nivel de vacunación existente en ese momento o la situación de los mercados emisores y la de los destinos competidores». Las patronales hoteleras reclaman desde hace semanas incrementar la vacunación tanto en España como en Europa «por nuestra dependencia del estado de los mercados emisores».

El nivel de inmunización en la actualidad con una vacuna puesta en Balears es del 19,79 %; en España llega al 23,2 %; en Alemania un 23,7 % y en el Reino Unido está en el 49,7 % . «Ante el inminente inicio de la temporada reiteramos que una vez superada la inmunización de los grupos de riesgo y colectivos vulnerables se tenga en cuenta el criterio de exposición de los colectivos de trabajadores que ocupan puestos donde hay una alta afluencia de personas como es el caso del sector turístico», puntualizaron Frontera y Llobera.

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, por su parte, valoró ayer positivamente que las cadenas «estén vacunando a sus trabajadores en Dominicana al haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno de este país caribeño, comprometido con recibir turistas lo antes posible y que también lo estén haciendo en Indonesia».

Planas afirmó que «consideramos irrenunciable la temporada turística porque ni las empresas, ni los trabajadores, ni el conjunto de la sociedad balear va a poder resistir otra temporada fallida como la de del 2020 y, por eso, exigimos un trato preferente por parte del Gobierno central para el conjunto de los ciudadanos de las Islas al ser la comunidad más afectada por esta crisis, ya que la caída del PIB balear multiplica por dos la media nacional».

Govern

La presidenta del Govern, Francina Armengol, preguntada ayer por la estrategia de los hoteleros en Dominicana, apuntó: «No entramos a valorar las estrategias de las empresas para proteger a sus trabajadores en este país caribeño, pero sí hay que decir que Balears cumple todos los procesos y planes de vacunación que impone Bruselas, los cuales están ahora más acelerados como se verá en los próximos meses. El objetivo es vacuna lo más rápidamente posible a la población».

En los mismos términos se manifestó el presidente de PIMEM, Jordi Mora: «Las diferencias entre Dominicana y Mallorca son muy claras, ya que Balears depende del Gobierno. No podemos entrar en un mercado persa en la compra de vacunas, porque no sería justo».

Evitar el negocio especulativo de las empresas farmacéuticas

Tanto hoteleros como patronales coinciden en señalar en que hay que evitar el negocio especulativo de las farmacéuticas con la compraventa de vacunas. Confían en que la Unión Europea se ponga como objetivo fundamental acelerar el plan de vacunación en mayo, para así llegar a junio con la población necesaria inmunizada para poner en marcha el pasaporte sanitario digital o, en su caso, el certificado verde digital. La patronal hotelera de Mallorca, al respecto, quiere colaborar a través de las mutuas para que este proceso de vacunación sea más ágil y pueda llevarse a cabo en el interior de los establecimientos turísticos.