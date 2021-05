Salud afirma que los informes sobre las restricciones sanitarias son públicos

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha afirmado este martes que cualquier ciudadano puede acceder a los informes en los que se basa el Govern para establecer las restricciones sanitarias para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

Así ha respondido Gómez en el pleno del Parlament a la diputada 'popular' Tania Marí, quien ha exigido conocer los criterios que se utilizan para la desescalada y que se hagan públicos los informes del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas.

La consellera ha explicado que cualquier ciudadano puede pedir esta información por la Ley de la Transparencia y que, de hecho, algunos la han solicitado y se ha entregado. Además, ha destacado que estos informes se han enviado a los juzgados y han sido ratificados todos los acuerdos, por lo que «la calidad de los informes es considerable».

Asimismo, ha recordado que cualquier persona puede acceder a los informes de la Dirección de Salud Pública y que en la sala de prensa de la Conselleria se pueden seguir todas las ruedas de prensa y las distintas comparecencias sobre la situación epidemiológica. «Nadie se puede creer que no se ofrece la información necesaria por parte de este Govern», ha apuntado la consellera de Salud.

Según la diputada del PP, esta información no es accesible a todo el mundo, puesto que el PP hace meses que pide estos informes y no se han entregado. «Con la opacidad que envuelve a su gestión ya no son de fiar», ha criticado.

De esta forma, el PP ha censurado de nuevo las medidas impuestas por el Ejecutivo autonómico para hacer frente a la pandemia, al considerar que «no hay justificación con los datos actuales para mantener el toque de queda». «No puede ser que en Baleares la libertad valga menos que en otros territorios», ha lamentado Marí, a la vez que ha pedido a la consellera que «deje de limitar las libertades de los ciudadanos».

Por su parte, Gómez ha celebrado que «Baleares afortunadamente no es Madrid», en lo que se refiere a las restricciones para hacer frente a la pandemia. «Los ciudadanos se merecen respeto y seguridad, los empresarios son conscientes y están dando apoyo a las medidas del Govern», ha indicado.

Finalmente, ha resaltado que el archipiélago es la segunda comunidad con la incidencia acumulada más baja de España y es «gracias a los ciudadanos y a que cumplen con las normativas».