Un diputado de Eivissa presenta un escrito para regularizar dietas

El diputado Maxo Benalal (Cs) ha presentado un escrito para regularizar parte de la dietas que cobró el año pasado. La Mesa del Parlament abordó este miércoles la propuesta de regularización de Benalal y en breve comunicará su decisión al diputado. Por ahora se desconoce la cantidad que ha propuesto regularizar.

En paralelo, el Parlament informa de que la regularización de dietas de la diputada Sílvia Tur (Gent per Formentera) es debida a un error de los servicios económicos de la Cámara, que pagaron dietas indebidas y que ahora han regularizado detrayéndole 360 euros que se abonaron de más por error.

Los diputados de Menorca y de Ibiza cobran las dietas de pernocta y manutención sin necesidad de presentar justificantes. Basta con una declaración responsables de los parlamentarios para percibir las asignaciones solicitadas. El sistema provoca disfunciones ya que, a pesar de que resulta más barato para el Parlament el pago de los billetes de avión de regreso a las Islas, algunos de ellos optan por quedarse en Mallorca y cobrar la dieta de manutención y pernocta, que son 180 euros al día. La publicación de la lista de gastos de los diputados permite ver quiénes son los que viajan y quiénes, lo que se quedan.

Las diferencias

Eso explica las diferencias en las percepciones de diputados que hacen el mismo trabajo. También hay diferencias en función de las comisiones a las que pertenecen los diputados ya que, en función de las leyes que se estén tramitando, pueden requerir más reuniones.

Para evitar estas diferencias, el Parlament ha abierto el debate interno de si no es más adecuado establecer una retribución fija para los parlamentarios en los meses que hay periodo de sesiones de manera similar al sistema de pagos del Congreso. Los diputados de la Cámara Alta que no son de Madrid perciben una compensación mensual fija para sus gastos de transporte, manutención y pernocta.

El Parlament quiere ajustar al máximo el control de los gastos de los diputados para evitar que se puedan cometer ciertos abusos con el pago de estas retribuciones públicas. En el transcurso de la pasada legislatura, se supo que la exdiputada de Podemos Montserrat Seijas durmió varias noches en un sofá del Parlament y cobró no obstante la dieta de pernocta.

Anticorrupció ya tiene en su poder la información

La Oficina Anticorrupció ya tiene en su poder todos los datos con el cobro de dietas de los diputados para analizar si hay o no irregularidades por parte de algunos parlamentarios. La Oficina recibió una denuncia en la que alertaba de irregularidades y decidió recabar información, pero aún no hay una decisión firme sobre si abrirá o no una investigación. Anticorrupció debe estudiar previamente la verosimilitud de la denuncia y, en función de los datos, decidirá si abre o no la investigación oficial sobre este asunto que afecta al Parlament.