Los menús escolares tendrán que emplear huevos de gallinas no criadas en jaula

No les han puesto un plazo, pero el Govern y otras instituciones de Baleares tendrán que incluir en sus pliegos de condiciones el requisito de emplear de huevos de gallinas no criadas en jaula para sus menús, entre ellos los que se sirven en los colegios. Eso quiere decir que, a la larga, será un requisito para los menús que se sirvan en los colegios públicos. La propuesta acaba de ser aprobada en el Parlament y viene impulsada por Unidas Podemos, el PSIB y Més per Mallorca.

El debate ha sido mucho más tranquilo que cuando este asunto saltó a los medios estatales y se utilizó en contra de Podemos. El resto de grupos, salvo Vox que se ha opuesto, han optado por la abstención,

Baleares se ha convertido en la primera comunidad en asumir esta propuesta que, en realidad, parte de la organización Equalia. Durante el debate, el portavoz de Unidas Podemos, recordó que hay líneas de financiación europea para adoptarse a esta normativa.