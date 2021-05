Planes de pensiones: ¿Es aconsejable tener uno?

La jubilación es una preocupación para muchas personas y cada vez son más las que buscan herramientas para no tener problemas. Los planes de pensiones se presentan como una de las alternativas más frecuentes. En este punto, cabe preguntarse si es recomendable hacerse un plan de pensiones.

Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, considera que «es aconsejable siempre ahorrar e invertir bien para la jubilación por poco que se tenga. El primer paso es ahorrar, pero si estos ahorros no se invierten bien, se pierde poder adquisitivo por la inflación o más si el vendedor no coloca inversiones malas para nosotros. Lo que no está tan claro es que esta inversión de los ahorros se tenga que hacer vía planes de pensiones».

Langa explica que «la principal diferencia entre los planes de pensiones y otros instrumentos muy óptimos para el inversor medio como los fondos de inversión o las SICAVs es que lo aportado, con un límite de 2.000 euros desde 2021 se desgrava en la declaración de IRPF, pero los rescates (tanto lo aportado como los beneficios) se incorporan también como rendimientos del trabajo».

Por tanto, sostiene que deben hacer un plan de pensiones aquellas personas para las que el impacto del rescate sea menor que el beneficio de la aportación, sino hay que hacerlo vía fondos de inversión o SICAVs.

¿A qué edad y en qué circunstancias se recomiendan?

La edad para empezar a ahorrar e invertir para la jubilación es cuento antes mejor, por poco dinero que sea, por ejemplo 30 euros al mes desde los 25 a los 67 años al 5 % (a tan largo plazo es un objetivo no muy ambicioso) nos da un beneficio de 33.563,43 euros para acumular 46.683,43 euros (aportaciones 15.120), además habría que añadir la inflación».

El director de Corredordefondos.com destaca que «si empezamos a hacer este pequeño ahorro-inversión a los 46 años, aportamos la mitad (7.560) pero el resultado final es mucho menor: tendremos 12.858,93 euros contra los 46.683,43 que tenemos si lo hacemos 21 años antes».

En cuanto a las circunstancias, responde que depende de un tema fiscal.

¿Cuáles son los más recomendables?

Langa responde que «depende de la edad y del riesgo que quiere asumir el inversor. Así, para edades hasta los 60 años los planes de pensiones de renta variable o de renta variable mixta de calidad son los más óptimos. Por ejemplo, el Merchbanc Global (gestionado por Andbank España) es un plan de pensiones de renta variable mixta que ha rentado un 144,76% a 10 años.

No obstante, advierte que «si el inversor está en edades cercanas a la jubilación y necesitara ese dinero de forma relativamente rápida es mejor tener un plan de pensiones más conservador o un Plan de Previsiones Asegurado. No hay que olvidar que se pueden traspasar los planes de pensiones sin coste ni impacto fiscal, incluso entre diferentes bancos y gestoras».

¿Cuáles son sus principales ventajas y contras?

El director de Corredordefondos.com expone que «en sus dos principales ventajas están sus dos principales contras». Se trata de:

-La fiscalidad. En concreto, te reduces lo aportado de la base imponible del trabajo, pero a la hora de rescatarlo lo incorporas lo que hace que, incluso, puedas pagar más de lo que has ahorrado. No olvidar que los beneficios también tributan al tipo del trabajo, es el único activo de ahorro-inversión junto con los alquileres que sufre esta penalización fiscal.

-La liquidez. El plan de pensiones solo se puede rescatar en determinadas contingencias como jubilación, incapacidad, dependencia o algunas extraordinarias, además a partir de 2027, si no hay cambios, también a partir de los 10 años de las aportaciones. «Esto puede ser malo, pero conociendo la cultura financiera que hay en España, puede haber salvado los ahorros de muchas familias que, en caso contrario, se hubiera gastado en cosas no útiles», argumenta.