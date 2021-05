El Govern se congela el sueldo por segundo año consecutivo

La presidenta del Govern, Francina Armengol, los consellers, los altos cargos de la administración autonómica y todos los asesores y personal de confianza del Govern se quedan este año sin subida de sueldo. El Ejecutivo ha decidido que los altos cargos no cobren el 0,9 % de subida que sí se aplicará a los funcionarios, aunque de forma parcial ya que esa subida solo se hará en el sueldo base y los trienios, pero no en los complementos propios que paga el Govern.

El Govern tampoco recuperará el 2 % de subida del salario del año 2020 que quedó congelado y que pagará a los funcionarios en enero de 2023, a apenas cuatro meses de las elecciones autonómicas. Fuentes del Govern aseguran que en estos momentos de grave crisis económica, con miles de ciudadanos todavía en ERTE o en el paro y con graves problemas económicos, el Ejecutivo ha querido hacer un gesto y no subirse el sueldo.

El gasto total del Govern en altos cargos durante el año pasado fue de 10,98 millones de euros, gasto que quedará congelado este año con posibles matices por la entrada o salida de miembros del Govern. Ese dinero se reparten entre los 147 cargos y asesores del Govern, 13 altos cargos del IB-Salut y 42 cargos de empresas públicas y organismos autónomos. Con la remodelación del Ejecutivo de principios de año, el Govern aprovechó para suprimir algunos altos cargos y asesores.

Además de su sueldo, algunos altos cargos cobran por asistencia a actos del Parlament y los miembros del Govern y asesores de Menorca, Eivissa y Formentera cobran un plus fijo de 6.000 euros a los que se pueden sumar gastos de manutención y residencia siempre que presenten un justificante.

Los funcionarios percibirán un 0,9 % en una parte de su sueldo, que realmente quedará en la mitad ya que solo se aplica sobre la mitad del sueldo, y han sido muy críticos con esta decisión del Govern y con la congelación del año 2020, que en su opinión implica de hecho una pérdida de sueldo.

El Govern paga el siguiente sueldo a sus altos cargos:

Francina Armengol: 69.084,68 euros

Vicepresident y consellers: 60.971,37

Secretaris autonòmics: 58.000,12

Asesores: 48.753,84

Director General de l'Abogacia: 93.088

Interventor de la Comunitat: 83.551,34

Gerente del IB-Salut: 83.551,34