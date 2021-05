Vacunados con AstraZeneca: ¿es mejor cambiar a Pfizer para la segunda dosis?

Un total de 16.175 personas menores de 60 años que han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca tienen que decidir si aceptan la recomendación del Ministerio de Sanidad y la segunda se la ponen de Pfizer o si continúan con AstraZeneca, en este último caso firmando un consentimiento informado.

El Gobierno ha tomado esta decisión en base a un estudio realizado por el Instituto Carlos III, debido a que se detectaron algunos episodios de trombos. El estudio ha determinado que «es altamente seguro» recibir la segunda dosis de Pfizer y también sostiene que es más efectiva.

Ante esta situación, muchas personas se preguntan cuál es la mejor opción. El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Joan Carles March, lo tiene claro: «Mi opinión es que la ficha técnica dice que AstraZeneca primera dosis y AstraZeneca segunda dosis» En su opinión, «el estudio CombiVacs no aclara esto, porque no han comparado AstraZeneca más Pfizer con AstraZeneca más AstraZeneca». «Queda claro que el CombiVacs no ofrece base suficiente para aplazar o discontinuar el uso de una segunda dosis con AstraZeneca en los menores de 60 años».

Por tanto, «mi recomendación es repetir con la dosis con AstraZeneca. Están mucho mejor documentados los posibles efectos adversos habituales y raros que con la mezcla con Pfizer. Está contrastada su eficacia en estudios de fase 3 y 4, cosa que desconocemos si cambiamos a Pfizer».

Además, añade que «la ponencia de vacunas denunció que en el estudio CombiVacs no hay argumentos científicos para avalar que no se pusiera la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años ya vacunados».

Claudio Triay, delegado sindical del sindicato médico de Baleares (Simebal), también es partidario de que a las que se les ha puesto una primera dosis se AstraZeneca se les administren una segunda dosis de la misma vacuna.

En este sentido, argumenta que «así lo recomienda la Agencia Europea del Medicamento, ya que no hay suficiente evidencia que una segunda dosis de otra vacuna sea eficaz o pueda presentar complicaciones no contempladas. No hay suficiente casuística para garantizar que mezclar distintas vacunas sea efectivo».