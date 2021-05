Los menores de 60 vacunados con AstraZeneca ya pueden elegir su segunda vacuna

Las personas menores de 60 año inoculadas con la primera dosis de AstraZeneca podrán acceder desde este viernes por la tarde al formulario en el que tendrán que declarar si aceptan la segunda vacuna de Pfizer, como ha prescrito el Ministerio de Sanidad, o optan por repetir con AstraZeneca.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha señalado que los 38.000 baleares en esta situación serán informados de la web en la que estará disponible el cuestionario cuando reciban el SMS en el que se anulará la cita que se les dio inicialmente.

«En el formulario no se habla de elegir, sino de rechazar la vacuna de Pfizer», ha subrayado Gómez, quien, no obstante, ha explicado que la firma del consentimiento que se exige a quienes opten por AstraZeneca no tiene implicaciones legales y que los que elijan esta opción podrán igualmente «demandar a la farmacéutica» o a la administración sanitaria si sufren efectos adversos.

Una vez los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca comuniquen su opción, Salud reordenará la campaña de vacunación con las dos fórmulas vacunales afectadas, AstraZeneca y Pfizer. «Necesitamos un dispositivo preparado para dar respuesta. No podemos tener 38.000 dosis de dos vacunas diferentes», ha recalcado la consellera.

Gómez se ha mostrado comprensiva con quienes opten por repetir con la vacuna de AstraZeneca en contra de la recomendación del Ministerio porque, ha subrayado, es la propia administración la que les ofrece esa alternativa.

La consellera ha justificado la falta de un mensaje claro respecto a esta circunstancia en la complejidad de una pandemia que ha planteado situaciones cambiantes a los gestores sanitarios.