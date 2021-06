CCOO advierte de que 150.000 personas no tienen actividad laboral en Balears

CCOO ha advertido este domingo de que en Baleares hay en la actualidad 150.000 personas que no tienen actividad laboral, entre quienes están en paro, trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y quienes cobran prestación extraordinaria de fijos discontinuos.

El sindicato ha llamado la atención sobre el hecho de que mayo es, tradicionalmente, un mes bueno para el empleo en las Islas Baleares, pero este año hay 75.361 parados, sólo 6.715 personas menos que en abril, fruto de la finalización del estado de alarma, y del «tímido inicio» de la actividad turística debido a los datos sanitarios positivos del Archipiélago, ha señalado en un comunicado.

CCOO advierte de que todavía hay 24.959 personas en ERTE, 4.235 menos que en abril; y entre 40.000 y 50.000 trabajadores fijos discontinuos cobrando la prestación extraordinaria, atendiendo a los trabajadores que estaban de alta en la Seguridad Social en mayo de 2019 y de 2020.

Para el sindicato, las cifras de desocupados ya suponen un dato preocupante, pero sumadas a los trabajadores en ERTE y aquellos que están cobrando la prestación extraordinaria, arroja esas «150.000 personas que no tienen actividad y necesitan tenerla cuanto antes», porque «de una manera o de otra, están registrados en el SOIB y no realizan ningún trabajo remunerado».

Ante esta situación, que tilda de «desgarradora», CCOO ha instado a las instituciones «a trabajar decididamente en la reactivación económica, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita; en la diversificación del sistema productivo y en la mejora y aumento de la oferta formativa».

«Estas 150.000 personas necesitan incorporarse al mercado laboral lo antes posible y en las mejores condiciones, y que no tengan que sufrir sobrecargas de trabajo con la excusa de la recuperación económica o de la crisis provocada por la pandemia», reivindica la organización sindical.