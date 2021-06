Las aerolíneas encarecen un 20 % los vuelos con la Península respecto a 2019

Las aerolíneas están incrementando en las últimas tres semanas los precios de los vuelos con la Península en torno a un 20 % sobre las mismas fechas de 2019. La Asociación de Agencias de Viajes de Balears (Aviba) y la Cámara de Comercio de Mallorca denuncian que las compañías aéreas «se benefician del descuento de residente del 75 % encareciendo los trayectos, lo que genera quejas en los consumidores al no notar en sus bolsillos el impacto del descuento de residente».

El director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, señaló este lunes sobre esta política comercial de las empresas: «En estos momentos hay mucha inestabilidad y las compañías aumentan los precios de forma desorbitada si no se compran con antelación los billetes, ya que actúan dependiendo la demanda que haya. Estamos muy vigilantes y se actuará si las empresas incumplen la normativa vigente, como la de no pedir al final de la reserva si el pasajero es o no residente».

Ramis explicó que «se avecinan meses duros en cuanto a aumentos de precios de los billetes de avión, ya que esta dinámica comercial solo se parará en cuanto se estabilice el mercado provocada por la pandemia. El consejo, insisto, es adelantar la reserva del vuelo lo máximo posible para evitar estas distorsiones de precios tan desorbitados que se producen».

El Govern está en contacto permanente con las aerolíneas y con Aviación Civil para evitar agravios comparativos «porque es la única forma de poder controlar estas prácticas comerciales que perjudican a los residentes», señaló el director general.

Quejas

El presidente de la patronal Aviba, Francesc Mulet, afirmó que «hay compañías que se aprovechan de la actual situación y del descuento de residente para hacer caja por la falta de liquidez en la que se encuentran».

Mulet puso de manifiesto el peligro inherente que hay con estas prácticas comerciales de las aerolíneas «porque el Ministerio de Transportes, como el ministro José Luis Ábalos a la cabeza, pone en tela de juicio que puede el incremento del descuento de residente del 75, de ahí que el Govern debe estar muy encima para evitar cualquier problema o decisión al respecto».

Antoni Mercant, presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, pidió ayer que el actual comité de seguimiento de precios «esté vigilante sobre el encarecimiento del precio de los billetes, tanto aéreos como marítimos, porque afectan a la competitividad y al propio hecho insular». Puntualizó que «todo lo que afecta a la movilidad en una comunidad insular tiene un efecto multiplicador negativo en los residentes y en las empresas, de ahí que urge el REB porque hay que arreglar cuanto antes todo lo que afecte a la fiscalidad».

Las agencias de viajes reconocen que ante la eliminación de las restricciones de movimientos entre comunidades autónomas «se prevé unos meses de julio y agosto un tanto movidos en cuanto a los precios del transporte, ya que la situación no es fácil para las empresas que llevan muchos meses inactivas o con volúmenes de negocio en mínimos».

Al mismo tiempo puntualizan que el encarecimiento de los viajes «afecta a los residentes, ya que los paquetes turísticos que se comercializan desde la Península a las Islas tienen otros baremos de precios aéreos».