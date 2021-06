El ocio nocturno podrá abrir a fin de mes hasta las 3 de la madrugada

Hasta las 03.00 horas de la madrugada y a partir de finales de mes. Ya hay fecha y hora para la apertura del ocio nocturno, una de los sectores más castigados por la pandemia, con un cierre total desde que estalló la pandemia. El Govern y los empresarios del sector ya tienen prácticamente cerrado un acuerdo para establecer las fechas y los protocolos de apertura. Será a finales de este mes y con una desescalada lenta y prudente.

La previsión es acompasar la progresiva desescalada al proceso de vacunación por lo que el cierre a las 03.00 horas se mantendrá durante todo el mes de julio y se abrirá hasta las 04.00 horas en agosto si los datos sanitarios son buenos y no ha habido rebrotes de la pandemia. No se abrirá hasta las 06.00 mientras no se haya alcanzado la llamada inmunidad de rebaño, es decir, hasta que esté vacunado al menos el 70 por ciento de la población. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha señalado que esa meta se alcanzará a finales de agosto.

La desescalada en este sector será prudente porque es una de las actividades que entrañan más riesgo dado que los usuarios se encuentran en la franja más joven de población, que será la última en ser vacunada. Tanto el Govern como los empresarios quieren garantizar una apertura segura para evitar que un traspié anule todo el esfuerzo que ha realizado el sector durante estos meses.

Los empresarios y el Govern llevan varios días reuniéndose para cerrar un acuerdo y es probable que las bases de la apertura se cierren hoy en otro encuentro previsto entre las partes. De forma simultánea ya se trabaja en las dos pruebas piloto que se harán de forma simultánea en Mallorca y en Eivissa el día 25 de este mes. En Mallorca se aprovechará el concierto de Sidonie para hacer la prueba y se permitirá que el público permanezca de pie y no tenga que estar sentado. En cualquier caso, será necesario el uso de la mascarilla.