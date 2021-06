Cerca de 900 personas han pedido en Balears ya el certificado covid para viajar por Europa

El IB-Salut activó el pasado jueves el llamado el certificado digital europeo que facilitará la libre y segura circulación dentro de la Unión Europea y desde entonces lo han solicitado cerca de 900 personas. El también conocido como pasaporte covidse puede pedir a través del portal del paciente si se tiene el número Cl@ve o DNI electrónico; en caso contrario en la misma web se pude pedir que lo envíen a domicilio.

Pero si alguien lo quiere con mayor premura, desde el próximo lunes podrá acudir a los puntos habilitados (los hospitales de Son Espases, Manacor e Inca, en Mallorca) y salir con el certificado en mano. Sin embargo, cabe destacar que no es un pasaporte, no es un documento de viaje y no es un requisito para viajar, sino un trámite que facilita la movilidad por el territorio europeo hecho para la pandemia de COVID-19.

1 ¿Cómo puedo viajar a otros países de la Unión Europea?

El reglamento establece que no se puede restringir la libre circulación a ninguna persona que no posea el certificado COVID digital. Así pues, no es obligatorio pero sí es una ventaja, pues quien no lo aporte en el país de destino, dentro de la Unión Europea, deberá someterse a los controles que cada país tenga implementados.

El documento acredita si se ha pasado la COVID-19 en un periodo de seis meses antes de la fecha de expedición; si se han vacunado; o si se han hecho pruebas diagnósticas con resultado negativo: una PCR en las 72 horas previas o una prueba de antígenos 48 horas antes.

A partir del 1 de julio, todas las comunidades autónomas podrán emitir el certificado a cualquier ciudadano español que lo solicite, independientemente de la comunidad autónoma en la que haya sido vacunado o realizado una prueba diagnóstica, aunque es preferible solicitarlo en la suya.

2 ¿Será necesario para viajar dentro de España?

Todavía no pero se está estudiando. Es un pasaporte europeo para viajes internacionales entre los países miembros. El proceso de validación, actualmente, se hace dentro de los aeropuertos y puertos y en España, es competencia del Gobierno del Estado. Si lo que se quiere es viajar por dentro del país, fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es el regreso a las Islas.

3 ¿Qué control sanitario se hace al llegar a Balears?

Las personas con destinación final en Balears, sean o no residentes, deben conocer si la incidencia acumulada a 14 días de su lugar de procedencia es superior a los 60 casos por 100.000 habitantes. En la actualidad sólo están por debajo Valencia, Ceuta, Galicia y Murcia. Si no se viene de aquí, hay que presentar un formulario de control sanitario digital (del quedan exentos los menores de seis años o los viajeros interislas), que se descarga a través del móvil. Por otra parte, hay que acreditar el estado de salud con una prueba PCR en menos de 72 horas o un test de antígenos en menos de 48. Sin embargo, están exentos de presentar una prueba diagnóstica los que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna 15 días antes del viaje, o quien haya pasado la COVID en los seis meses previos, aunque deberán acreditarlo. Tampoco será necesario si el viaje dura menos de 72 horas.