Un Bachillerato brillante rumbo a la Universidad

«El esfuerzo ha sido recompensado. Hemos dado la mejor versión de nosotros en este año de pandemia. Por eso quiero dar la enhorabuena a todos».

Con estas palabras resumía Dorotea Cursach, mejor nota de selectividad en Menorca, lo que ha supuesto afrontar este año las pruebas de acceso a la universidad.

La UIB reunió este lunes en Son Lledó, en el campus, a los 15 alumnos que, este año en Balears, han obtenido las 10 mejores notas de selectividad (hay algunos empates, incluso en décimas).

La mejor nota absoluta de las Islas, y de Mallorca, corresponde a Sophie Roberts, del Col·legi Sant Gaietà, de Palma, que ha sacado un 9,96 de nota de acceso (un 10 de media en Bachillerato y un 9,9 en las pruebas de selectividad). Sophie Roberts calificó el pasado curso de «muy difícil. Las clases no han sido como las de otros años y ha sido muy duro centrarse sólo en los estudios, con todo lo demás muy limitado. Por ello quiero agradecer el apoyo de profesores y familias. Es un honor y un orgullo estar aquí y quiero dar la enhorabuena a mis compañeros».

Roberts estudiará Economía en la Universidad Carlos III, de Madrid, «con el objetivo de hacer después un máster en finanzas en Estados Unidos. Siempre he tenido la idea de irme fuera a estudiar para conocer mundo y conocer gente».

Sobre el esfuerzo que le han supuesto sus notas, Roberts indicó que «al acabar los exámenes del curso, me tomé una semana de relax, pero luego le dediqué a la selectividad varias horas diarias. La verdad es que no me esperaba estos resultados. No nos notábamos tan preparados. Al conocer las notas, fue una sorpresa, pero estoy muy contenta y orgullosa».

Dorotea Cursach, en la imagen adjunta, del IES Josep Maria Quadrado, y con un 9,74 de nota de acceso (9,84 de media de Bachillerato y 9,6 en la selectividad) destacó que «con la pandemia, los profesores no podían atendernos como en condiciones normales. Con este curso tan difícil, hemos madurado, hemos aprendido a ser más autónomos y a organizarnos». Cursach cursará Medicina en la Universitat de Barcelona y señala que «para la selectividad he estudiado 23 días. Son muchas horas. Inglés es mi punto débil, pero el examen de Matemáticas me pareció fácil».

Por su parte, Irene Rodríguez tiene la mejor nota de Eivissa, con un 9,72 de nota de acceso (un 10 de media en Bachillerato y un 9,3 en la selectividad).