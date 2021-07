Estas son las edades de los pacientes de covid que están en la UCI en Balears

La COVID colpeja a totes les edats. Per això vacuna’t i siguis prudent.



Edats per UCI:



Son Espases 23, 31, 40, 54, 59, 63, 65, 70



Son Llàtzer 33, 44, 46, 62, 66, 71



Manacor 39, 56, 61



Inca 41



Can Misses 61, 78



Mateu Orfila 61, 68



Clínica del Rosario 36



Palmaplanas 36, 62