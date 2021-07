TUI Holanda cancela todos los vuelos y viajes a Balears a partir de este viernes

TUI Nederland, ante el incremento de los contagios en Baleares en las últimas semanas, ha tomado la decisión de cancelar todos los viajes de vacaciones a Baleares a partir de este viernes 16, fecha en la que el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos recomendará no viajar a las Islas al elevar el riesgo a color naranja, así como a Canarias.

Hay que recordar que el resto de España ya está en color naranja y los archipiélagos eran una excepción manteniéndose en zona amarilla, algo que cambiará a partir del viernes y hasta, al menos, el 2 de agosto, según informa el diario Nu.nl.

Esto supone un duro golpe para Canarias y Baleares, ya que en estos momentos se encuentran miles de turistas holandeses en las Islas disfrutando de sus vacaciones y las previsiones de demanda para las siguientes semanas eran buenas. No obstante, el elevado índice de contagios ha llevado a las autoridades neerlandesas a desaconsejar los viajes a la totalidad de islas: Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera, en Baleares; y Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en Canarias. «Desafortunadamente el Gobierno y el resto de autoridades no distinguen entre islas, todas serán naranjas», ha declarado un portavoz de TUI.



Asimismo, desde el touroperador señalan que los turistas que se encuentran de vacaciones ahora mismo pueden continuar disfrutando de las mismas, pero a partir del 18 de julio aquellos que no estén vacunados estarán obligados a presentar una prueba Covid negativa antes de regresar a Países Bajos. Por su parte, los clientes cuyo viaje se ha visto cancelado, pueden recuperar su dinero y/o cambiar a otro destino.

Esta noticia se suma a la decisión del Gobierno británico, ya que a partir del próximo día 19 coloca a Baleares en la lista ámbar por el elevado número de los contagios. Solo podrán venir los turistas tengan cumplimentada la doble pauta de vacunación, ya que en caso contrario tendrán que hacer cuarentena al regresar al Reino Unido.

Y la situación se puede agravar aún más, si el Gobierno alemán decide este viernes cambiar la catalogación de riesgo sanitario de Baleares, que está en estos momentos en el nivel mínimo de riesgo. Si Berlín lo incrementa, el Gobierno que preside Angela Merkel puede recomendar no viajar a las Islas por el crecimiento de los contagios de la COVID-19.