El PP afea que Armengol no comparezca en el Parlament por el caso de la APB

El portavoz adjunto del PP en el Parlament, Toni Costa, ha criticado este jueves a los partidos que apoyan al Govern por oponerse a la comparecencia en sede parlamentaria de la presidenta autonómica, Francina Armengol, en relación al caso judicial de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

«Los ciudadanos de Baleares no se merecen una presidenta que no da la cara y se esconde en el búnker del Consolat», ha reprochado Costa a Armengol a través en un comunicado.

«Cada vez que hay un asunto que compromete a la presidenta, los grupos parlamentarios que conforman en Ejecutivo votan en contra de su comparecencia para que Armengol pueda continuar escondida en el Consolat”, ha insistido el político popular.

Costa ha reclamado a la presidenta que explique en el Parlament el motivo por el cual «su nombre sale en los papeles» de esta investigación y por qué se reunió con el expresidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, antes y después de su detención.

Además, ha acusado a Armengol de mentir porque aseguró que no se había reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria «más allá de encuentros institucionales”, si bien el encuentro con Gual de Torrella se produjo diez días tras su detención, sin que este evento apareciera en la agenda de la presidenta.

Por otra parte, Costa ha tildado de «alarmante” la actual situación sanitaria en el archipiélago y ha insistido en que lo importante es “vacunar, vacunar y vacunar: Si hubiéramos tenido un 70 % de población vacunada en junio, la situación sería muy distinta con toda seguridad”.

«Lo que queda claro es que el Govern Armengol no tiene rumbo claro, no tiene ideas claras y no tiene proyecto”, ha manifestado.