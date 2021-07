Estas son las notas de corte más altas de la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) publicó este miércoles la segunda lista de acceso, con unas notas de corte ligeramente más bajas que en la primera. Como ya dijimos este miércoles, estas listas son orientativas hasta que salga la tercera y definitiva, el próximo 27 de julio.

Medicina sigue siendo el grado con la nota de corte más alta, con 13,07, un poco por debajo del 13,225 de la primera lista. Como era previsible, la lista de espera de alumnos en este grado se ha reducido sustancialmente, pasando de 2.033 a 1.567.

En la primera lista, el segundo grado con la nota de corte de más alta fue Bioquímica. Ahora es Odontología, impartida por la escuela universitaria Adema, adscrita a la UIB. Odontología presentaba la tercera nota de corte más alta en la primera lista. En la segunda, tiene una calificación de acceso de 11,628 y 150 alumnos en lista de espera.

Bioquímica pasa de ser el segundo al tercer grado con nota de corte más alta, con 11,609 y 224 estudiantes en espera. El cuarto grado con nota más alta es Enfermería, con 11,601. En cuanto a listas de espera, a Medicina le siguen Enfermería, con 1.096 alumnos; Fisioterapia, con 539; y Psicología, con 460.

Sin corte

En lo que se refiere a Mallorca, si en la primera lista sólo Historia del Arte y Lengua y Literatura Catalanas no tenían nota de corte, ahora ya son más los grados que no la exigen (en realidad exigen un 5, es decir, tener aprobada la nota de acceso) y, por tanto, no presentan lista de espera. Estos grados son: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Historia, Filosofía, Geografía y Lengua y Literatura Españolas.

Como ya se ha dicho, el 27 de julio se publicará la tercera y definitiva lista de acceso, con más variaciones tanto en las notas de corte como en las lista de espera.

Cabe recordar, como ejemplo, que el pasado curso, la nota de corte definitiva de Medicina fue 12,800, con 1.083 alumnos en lista de espera.