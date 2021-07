Los centros de salud de Balears descartan volver a la consulta telefónica pese a la saturación

Con los 845 nuevos positivos de COVID-19 registrados este jueves, la situación no mejora. Queda poco para ver si las nuevas restricciones habrán servido para atajar los contagios y en los centros de salud «estamos expectantes por si se requiere volver a la consulta telefónica», explica Marga Servera, subdirectora de Atención Primaria y Atención a las urgencias extrahospitalarias.

De momento tienen claro que no se hará, o al menos en Mallorca. «Cada gerencia tiene una situación diferente pero los profesionales no quieren. Fue muy duro no sólo para el paciente, también para ellos», recuerda.

A día de hoy, el 70 % de las consultas ya son presenciales, aunque «un 30 % de la población elige, de forma voluntaria, la cita por teléfono», asegura Servera. «Estamos contentos porque es una modalidad que puede favorecer a la gente trabajadora, que sólo necesita unos papeles o que tiene poco tiempo».

Además, ayuda a sobrellevar la situación tensionada de los centros de salud donde no sólo se hace la actividad ordinaria, también diagnostican COVID-19, realizan PCR, vacunan y han subido las Urgencias. A este respecto, Servera advierte que «se ha perdido el miedo», y pide a la población que si presenta síntomas de esta enfermedad, llame primero o respete los circuitos señalizados de cada centro.

«El sistema sanitario está tensionado pero también la sociedad. Nos cuesta que entiendan que la pandemia no ha terminado. Parece que hay dos realidades, una en la calle y la otra en hospitales y centros de salud y necesitamos la colaboración ciudadana», lamenta.

En Primaria se controlan más de 12.300 positivos que, de forma leve, pasan la enfermedad en sus casas. Como ha sido la tónica general, el 90 % de la pandemia pasa por sus manos.

Incidencia superior a 1.000

El panorama es descorazonador cuando se contempla una incidencia a 14 días de 1.005,3 casos por 100.000 habitantes en Balears pese que la de 7 días anuncia que podría empezar a bajar la curva.

Sin embargo el retroceso será lento y mientras, se van llenando los hospitales. Ayer ya había 345 personas ingresadas de las que 57 están graves en una UCI. La ocupación de camas críticas es ya del 20 % y hasta mediados de agosto no se prevé que la situación se calme.

La buena noticia llega de un indicador poco conocido, el Rt o número de reproducción de casos por cada infectado. Cuando se sitúa por encima de 1, la pandemia avanza en la sociedad, pero cuando es inferior ya está en retroceso. En Balears lleva dos días en la franja del 0,9.

La mitad de la población de entre 12 y 40 años ya tiene inyectada la primera dosis

Desde que se abriera de forma universal a toda la población mayor de 12 años, el 51,6 % de los jóvenes, menores de 40, se han puesto su primera dosis y casi el 30 % lleva la pauta completa. Por franjas, los que han respondido antes a la llamada han sido los de entre 16 y 19 años. Casi el 60 % de esta franja lleva su primera dosis. A nivel global, se han suministrado ya más de 1.300.000 dosis. El 61 % de la llamada población diana (631.756 personas) está vacunado y el 72 % ha iniciado el proceso.