Vacuna y contagios, ¿qué hay que saber?

Uno de los principales problemas que ha generado la pandemia en sus repuntes de contagios ha sido cómo actuar con un criterio unificado. Con la campaña de vacunación en su fase final y una nueva e inesperada ola, vuelve a repetirse la vorágine de protocolos cambiantes:

1 Si un vacunado con una sola dosis se contagia...

En el caso de ser una persona de más de 65 años, la segunda dosis debe suministrarse cuando termina el aislamiento y clínicamente esté bien. Por otra parte los que tienen 65 años o menos deben ponerse el recordatorio seis meses después del diagnóstico de la infección.

2 Una vez pasada la COVID, ¿es necesario vacunarse?

La estrategia del Ministerio también divide por edad esta respuesta. Los mayores de 65 años deben vacunarse con las dos dosis, independientemente del tiempo que haya pasado desde su infección, con la condición de que ya no presenten síntomas. Y aquellos que tienen 65 años o menos y que se hayan contagiado de la COVID-19 deben dejar un plazo de seis meses para recibir una sola dosis de la vacuna. Estas personas ya habrían generado una inmunidad natural suficiente, por lo que sólo haría falta un refuerzo.

3 Se recomienda vacunar a las embarazadas

Según la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 del Ministerio de Sanidad, se observa un mayor riesgo de desarrollar de forma grave la enfermedad en embarazadas si se compara con las mujeres que no están embarazadas. Así pues se recomienda la vacuna del tipo RNA mensajero, es decir, de las farmacéuticas Pfizer o Moderna, si bien no se especifica cuál es el momento más idóneo de la edad gestacional porque la evidencia disponible es aún limitada en este aspecto, así que mejor que en cada caso se consulte con el especialista.

4 En los casos de COVID persistente, es mejor

Se calcula que hasta tres cuartas partes de los pacientes que han sido hospitalizados y cerca de un 10 % de los casos comunitarios padecen síndrome postCOVID. Aunque no está claro el potencial beneficio de la vacunación entre estos pacientes, los estudios hechos hasta ahora demuestran que no parece empeorar el curso de la enfermedad, es más, incluso podría mejorarla. Por ello se recomienda la vacunación (con una o dos dosis según la edad que tengan).

5 ¿Se vacunará a los niños menores de 12 años?

De momento, sólo a aquellos con condiciones de muy alto riesgo de salud, para el resto de los niños todavía no hay una evidencia científica sobre si el beneficio será superior al riesgo de sus efectos secundarios. Y es que los niños no cursan de forma grave esta enfermedad y apenas son transmisores. Según los profesionales de pediatría, detrás de cada niño infectado hay un adulto, por lo que una vez vacunada la población de más de 12 años quizá no haga falta inmunizarlos.

El 62,8 % de la población tiene ya las dos dosis

Un total de 758.028 personas de Balears, el 73,2 por ciento, ha recibido la primera dosis de la vacuna de la COVID-19. Según los datos aportados por la Conselleria de Salut, el 62,8 por ciento presenta la pauta completa de vacunación. Así, se han administrado en las Islas 1.332.465 dosis de la vacuna, con las que 649.904 ya están totalmente inmunizadas. En Mallorca se han aplicado 1.044.882 dosis, con lo que 596.225 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna y 507.797, la pauta completa y se sigue a buen ritmo de vacunación.