Los nuevos interrogantes que plantea la vacuna

El jefe del laboratorio de Microbiología de Son Espases, Antonio Oliver, responde los principales interrogantes que se generan entorno a la campaña de vacunación.

1 ¿Un vacunado contra la COVID puede contagiar?

Sí, puede, pero es menos probable que lo haga frente a uno que no se haya vacunado. Con la vacuna no evitas la posibilidad ni de que te contagies tú, ni de transmitirlo a otra persona pero ambas cosas se reducen bastante porque la carga viral que se obtiene es más baja. Por supuesto hay que mantener todas las precauciones pero hay que recordar que se reduce la gravedad de los cuadros y que la transmisión entre no vacunados es más alta.

2 ¿Tiene sentido pedir un pasaporte COVID?

Sí porque sirve como medida de presión. Si todo el mundo debe vacunarse para superar esto, hay que ponérselo difícil al que no quiere. El certificado para acceder a acontecimientos o establecimientos no evita la transmisión y evidentemente el hecho de estar todos vacunados en un sitio cerrado con gente el riesgo no será cero pero es más seguro y ayuda a incentivar, tiene un doble sentido.

3 ¿Un vacunado tiene que hacer cuarentena?

Las personas que han recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena, salvo en casos vinculados a las variantes Beta (sudafricana) y Gamma (brasileña) o personas con inmunodepresión. Se les hará seguimiento con PCR preferiblemente o con otra prueba.

4 ¿Bastará una inmunidad del 70 % de la población?

El 70 % no basta, ayuda, pero no evitará que siga habiendo transmisión, aunque llegáramos al 100% algo podría haber. El SARS-CoV-2 se transmite un poco menos que el sarampión, pero desde la cepa original de Wuhan que generaba uno o dos casos por cada positivo; la transmisión se ha incrementado por diez. Ahora cada contagio genera ocho o diez.

5 ¿Cree que es necesaria una tercera dosis?

Parece recomendable pero es evidente que la OMS tiene razón con el argumento de que antes hay que vacunar de forma masiva en el resto del mundo. En un mundo global habrá que vacunar a las poblaciones más vulnerables de otros países.

6 ¿Se ven muchos casos de reinfecciones?

Hay dos cuestiones a tener en cuenta: primero que la inmunidad puede disminuir con el tiempo y segundo es posible reinfectarse con una cepa diferente porque el virus cambia respecto al original. Al año, los anticuerpos pueden haber bajado pero siempre queda una protección residual y aunque te infectes el cuadro será leve. Vemos reinfecciones pero suponen menos del 1 % de los casos diarios, uno o dos en 300 positivos. Lo mismo que sucede con los vacunados. El problema es cuando se ponen muy malos y eso es excepcional.