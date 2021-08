¿Estamos ante la última ola de la pandemia de covid-19?

La vacunación contra la COVID-19 sigue avanzando y el 67,4 % de los ciudadanos de Baleares ya tienen la pauta completa de vacunación, mientras que el 76,9 % tienen al menos una dosis. ¿Significa eso que la pandemia está llegando a su fin?

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Elena Vanessa Martínez, ha manifestado esta semana en 'El País' que «esta podría ser la última ola del virus si lo hacemos bien».

El epidemiólogo Matíes Torrent considera que esta afirmación es muy optimista y asegura que no se puede saber con certeza si habrá otra ola de coronavirus o no. En este sentido, precisa que la clave está en seguir cumpliendo las medidas de protección y avanzar en la vacunación contra la COVID-19. «Podemos evitar la sexta ola si se hacen las cosas bien mientras llegamos a un 90 % de la población vacunada». «Hasta que la población no esté vacunada o contagiada esto no acabará», insiste.

También considera que la vacunación debería ir «mucho más rápida, ya que hay dosis disponibles y la gente busca excusas para no vacunarse». Sin embargo, sostiene que «no hay argumentos para no vacunarse».

Además, asegura que es fundamental no eliminar las medidas de protección y seguridad que se encuentran actualmente en vigor.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, expone que «es difícil saber si va a haber una nueva ola», aunque reconoce que «es posible viendo la realidad de cómo hemos vivido esta quinta ola y empezar en septiembre el colegio, con todos lo que conlleva de alumnado junto y profesorado, además de que octubre es un mes donde los resfriados y seguidamente casos de gripe se presentan».

March añade que «la posibilidad de una nueva ola también depende de si salen o no nuevas variantes. Lo que vemos es que los porcentajes bajos de vacunación en muchos países, facilita la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Lo más normal es que las variantes no generen más mortalidad o más ingresos por la presencia de mucha gente vacunada, pero no lo podemos descartar. Y si aparece una variante que no es minimizada por las vacunas, en peor situación estaríamos».

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva concluye que «si estamos viendo en estos momentos que los casos de COVID persistente son cada vez más frecuentes y también se dan en poblaciones jóvenes».